السيسي: غلق باب أسئلة مبادرة "اسأل الرئيس".. والرد غدا

شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، كل من شارك فى مبادرة "اسأل الرئيس"، معلنا غلق باب الأسئلة، على أن يتم الرد عليها خلال المؤتمر الوطنى الثامن للشباب المقرر انطلاقه غدا.





وكتب الرئيس خلال صفحته الرسمية على "فيس بوك": شكرًا لكل من شارك، تم غلق باب الأسئلة بمبادرة "اسأل الرئيس"، والتى سيجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب، غدًا 14 سبتمبر، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.





وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مطلع الأسبوع اجتماعا مع رئيس الوزراء، ووزراء المالية والكهرباء والبترول، ووجه بالاستمرار في العمل في خطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي.

ووجه الرئيس خلال اجتماعا آخر مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء، ورئيس هيئة الطاقة النووية بالعمل على مواصلة كافة الإجراءات الفنية اللازمة تمهيدا لدخول مشروع محطة الضبعة النووية حيز التنفيذ الفعلي، مشددا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان في جميع مراحل انشاء المحطة، مؤكدا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي في توليد الكهرباء في مصر.

وكذلك اطلع الرئيس السيسي على أداء جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ورئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، موجها بزيادة حجم التمويل لزيادة عدد المشروعات.

وفي اجتماع آخر جمع الرئيس السيسي مع وزيرة التخطيط، وجه الرئيس بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لأداء الحكومة، كما وجه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية المتميزة.

وعقد الرئيس االسيسي اجتماع مع المجموعة الاقتصادية المعنية بتنفيذ خطة الدولة في التعامل مع منظومة المخلفات الصلبة، موجها بسرعة تنفيذ المنظومة بأعلى المعايير بهدف تحسين الأوضاع البيئية للمواطنين.

واستقبل الرئيس خلال الأسبوع وفد مركز الشئون الإسرائيلية واليهودية بكندا، وخلال الاجتماع أكد الرئيس أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة ويفتح آفاق واسعة لتنميتها وتطويرها، وتوفير الرخاء والتقدم.

وفي خلال الأسبوع التقى الرئيس بمدير عام شركة "روس أتوم" الروسية، مؤكدا تطلع مصر لمواصلة التعاون مع الشركة الروسية لتنفيذ محطة الضبعة النووية بأعلى المعايير.

وعلى صعيد التعاون المصري الأفريقي، أكد الرئيس السيسي خلال استقباله وزير االشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع جيبوتي.



