الهلال الأحمر بجدة يختتم فعاليات برنامجي بطل البيت وبطل الحي

شهد مشرف التوعية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد اختتام فعاليات برنامجي "بطل البيت"، الموجّه أحدهما لطلاب وطالبات التعليم العام، و"بطل الحي" الموجّه لشرائح المجتمع المختلفة، وذلك بحضور مدير إدارة التدريب بمنطقة مكة المكرمة محمد السدة وعددٍ من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

وركّزت الفعاليات على عدة برامج منها الحاسب الآلي والكهرباء والسباكة وميكانيكيا السيارات والوقاية والحماية، وجاء على رأسها برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية البرنامج الوطني الرائد الذي تقدمه هيئة الهلال الأحمر في كل مناطق المملكة منذ عدة أعوام.

وجاءت مشاركة الهلال الأحمر هذا العام في برنامج البيك السنوي كسابقاتها في السنوات الماضية متميزة ومتفردة في نوعية البرنامج الذي يرفع مستوى الثقافة الطبية الطارئة لدى أفراد المجتمع نظريًّا وعمليًّا بجهود القائمين على البرنامج من أطباء وطبيبات وأخصائي وأخصائيات طب طوارئ قدموا أكثر من 40 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 1153 متدربًا ومتدربة خلال العطلة الصيفية، حيث كان للمتطوعين والمتطوعات نصيب من هذه الدورات في خطوة تهدف إلى إيجاد مسعف في كل بيت.

وأعطت مخرجات برنامج الأمير نايف نتائج ملموسة، أسهمت في إنقاذ الكثير من الأرواح وتفادي العديد من المضاعفات نتيجة الاستجابة السريعة من أفراد المجتمع قبل وصول سيارات الإسعاف والتعامل مع الحالات الحرجة، جعلت من الضرورة استمرار مثل هذه البرامج التوعية والتثقيفية لتغطية أكبر شريحة لتعم الفائدة ويصبح المجتمع واعيًا ومثقفًا يضاهي المجتمعات المتقدمة.

نظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم محاضرة تدريبية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية وذلك في قاعة الرواد بالمكتبة.





واستعرضت المحاضرة التي قدمها المدير الطبي المساعد لبرنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية المدرب عائض موسى الشمراني طرق التدريب على تعلم سبل ومهارات الإسعافات الأولية ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وذلك للحد من تفاقم الإصابات والوفيات.





وبين أن اليوم العالمي للإسعافات الأولية يمثل أهمية لنشر ثقافة "الإسعافات الأولية، لافتاً إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تقوم بدور أساسي وتلتزم بتدريب جميع الأشخاص أياً كانت أعمارهم على اكتساب مهارات الإنقاذ في إطار توعية المجتمع .



