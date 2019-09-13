من داخل حمام السباحة.. ياسمين صبري لجمهورها: "صباح الخير" (فيديو)





يشار إلى أن ياسمين صبري، خاضت الماراثون الرمضانى الماضى بمسلسل "حكايتى"،وهو من تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج أحمد سمير فرج، بطولة ياسمين صبري ، وفاء عامر ، أحمد حلاوة ،إدوارد ،أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، جمال سليمان.





لمحات من حياتها الشخصية

كان تحلم أن تصبح مذيعة مشهورة، ولم يكن هدفها التمثيل، قررت أن تعمل مراسلة في إحدى القنوات الفضائية، اتجهت لقناة الحياة وعملت كمراسلة فيها ، وبعد فترة تركت المراسلة، وحاولت الوصول إلى حلمها من خلال اشتراكها في مسابقة ملكة جمال مصر "ميس إيجيبت"، وتم إلغاء المسابقة لعدم وجود ممولين لها،بعد فترة تلقت ياسمين اتصالا من إحدى الشركات العاملة في مجال الإعلانات، وطلبت منها أن تعمل كموديل للإعلانات، قررت ياسمين أن تقبل بعرض الشركة وتعمل فى مجال الإعلانات، عملت الفنانة ياسمين صبري كموديل في الإعلانات لفترة محدودة،تعرفت على مساعدة مخرج فقامت بترشيحها للعمل في برنامج "خطوات الشيطان" مع الداعية الإسلامي معز مسعود، والمخرج عادل أديب، اتجهت ياسمين إلى القاهرة من أجل التحضيرات اللازمة للبرنامج، وتمكنت من العمل فى البرنامج، بعد انتهاء تصوير دورها في البرنامج، وأثناء عودتها إلى الإسكندرية، تلقت ياسمين اتصالا هاتفيا من الشركة تطلب عودتها من جديد في اليوم التالي لتقابل الفنان محمود عبد العزيز لكي تشاركه بمسلسله "جبل الحلال" لعام 2014.





عند مقابلة ياسمين صبري مع الفنان محمود عبد العزيز لأول مرة، لاحظت استقباله لها بشكل مختلف، وبدأ يتحدث معها عن الإسكندرية التي ينتمي إليها هو أيضاً.





كانت جلسة تعارف بينهما ، ورشحها للقيام بدور ابنته "صافي"، وحققت من خلال هذا الدور نجاحاً كبيراً، وقدمت بعدها مسلسل "طريقي" مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، ومسلسل "الأسطورة" مع محمد رمضان، ومسلسل"الحصان الأسود" مع أحمد السقا، لتتوالى عليها بعدها الأعمال الدرامية والسينمائية لتخوض أول بطولة مطلقة فى رمضان 2019.





شاركت الفنانة الشابة ياسمين صبري جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام بفيديو جديدة من عطلتها الصيفية.وظهرت "ياسمين"، في الفيديو وهي تسبح داخل أحد حمامات السباحة، وعلقت باللغة الإنجليزية "صباح الخير".تقضي الفنان ياسمين صبري إجازتها الصيفية في عدد من الدول الأجنبية.وتحرص "ياسمين" على مشاركة جمهورها بأحدث نشاطاتها، حيث اعتادت نشر صور جديدة لها أثناء تناولها الطعام أوممارساتها الرياضة أو سهراتها الليلية.وتحرص الفنانة الشابة ياسمين صبري على الحفاظ على رشاقتها وجسدها الرياضي، حيث اعتادت ممارسة الرياضة خاصة السباحة منذ صغرها.وتشارك "ياسمين" جمهورها بصور كثيرة من الصالات الرياضية التي ترتادها، وتبرز الصور مدى رشاقتها ومرونتها.وخضعت الفنانة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة vogue بالعربية في شهر يوليو الماضي.وظهرت "ياسمين" بلوك بسيط وهادئ نال إعجاب جمهورها.يذكر أن ياسمين صبري قدم أولى بطولاتها المطلقة في الدراما، من خلال مسلسل "حكايتي" الذي عرض في رمضان الماضي.مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم، وهو تأليف محمد عبد المعطى، وانتاج شركة سينرجي، وإخراج أحمد سمير فرج.وأثارت بوسترات مسلسل "حكايتي" التي تقوم بطولته الفنانة ياسمين صبري، الجدل خصوصًا مع الاتهامات المتتالية بالتقليد والسرقة.وظهر التشابه في البوستر الأول للعمل والذي ظهر به تطابق مماثل مع الفيلم الوثائقي "Dior and i".وللمرة الثانية اتضح التطابق التام بين البوستر الثاني للمسلسل مع فيلم the dressmaker والتي لعبت بطولته الممثلة البريطانية الحائزة على الأوسكار كيت وينسلت، وتظهر فيه كلتا الفنانين وهما منكبتان على ماكينة خياطة.وكانت نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" ظهرت فيها وهى ترتدى فستان باللون السيلفر، مع تسريحة شعر جديدة، ووضعت ميك أب رقيق يتناسب مع اطلالتها الجميلة، وحظيت الصورة على اعجابا كبيرا من قبل متابعيها.