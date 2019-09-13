احتفالا بعيدها القومي.. وزراء الحكومة يؤدون صلاة الجمعة في الشرقية (صور)



وتحتفل الشرقية بعيدها القومي في التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه مركز الزقازيق ضد الخديوي توفيق بميدان عابدين بالقاهرة عارضا مطالب الجيش عام 1881 م.



شارك اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة وزراء القوى العاملة، الأوقاف، والتموين، ومفتي الديار المصرية اليوم الجمعة، العيد القومي لمحافظة الشرقية، حيث كان في استقبالهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هناك تغيرات جوهرية ملموسة شهدتها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في شتى مجالات النهضة والتنمية الشاملة وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والتنموية بوجه عام.وأشار "صبحي" إلى أن الشأن الشبابي والرياضي كان له نصيبا وافرا من تلك النهضة فشهدنا خلال الآونة الأخيرة تطورا شبابيا رياضيا غير مسبوقا سواء على مستوى البنية الأساسية أو القدرات التنظيمية والإنجازات العالمية والقارية وذلك بفضل المساندة والدعم والرعاية المتكاملة التى توليها القيادة السياسية لجميع عناصر ومكونات المنظومة الرياضية في مصر الأمر الذي وضع الرياضة المصرية في مصاف المستويات العالمية والريادة القارية.وأدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والدكتور سعيد مهران نائب شيخ الأزهر، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية مساعد وزير الداخلية، والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، والمواطنين صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق وذلك في إطار احتفالات الشرقية بعيدها القوميوقام بإلقاء خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحدث فيها عن فضل العلم ومنزلة العلماء، مؤكدًا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لحماية الشباب من الأفكارالمتطرفة والهدامة التي تضر المجتمع والتصدي لخطر الإرهاب ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد مطالبًا بالحرية والكرامة.وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم خلال شهر سبتمبر إفتتاح عددًا من المساجد والمشروعات التنموية والخدمية بمختلف قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، الصحة، التعليم، الإسكان بتكلفة تتخطى مليار و145 مليون جنية، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.