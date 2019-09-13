التفاصيل الكاملة لسقوط 3 عناصر إجرامية قبل ترويجهم مخدرات بمنطقة "السحر والجمال"

فيما أصيب 10 أشخاص بسحجات وكدمات في حادث انقلاب سيارة مكروباص، وذلك بالطريق العام "بلبيس - الزقازيق" أمام قرية مييت ربيعة، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام، حيث تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرورؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بإنقلاب سيارة مكروباص، طريق" بلبيس-الزقازيق" أمام قرية ميت ربيعة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وسحجاتوتم نقلهم لمستشفي بلبيس العام، وتبين أن الحادث نتيجة إختلال عجلة القيادة، وتم تحرير محضر بالواقعة.







ألقى ضباط قسم ثاني العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام،القبض علي 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال بحوزتهم 5 كيلو بانجو وبندقية، وتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمر رؤوف، مدير مباحثالشرقية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، برئاسة الرائد محمد عبدالغفار، ومعاونه النقيب محمد أشرف، برئاسة العميد مصطفي عرفة، رئيس فرع البحثالجنائي لفرع العاشر من رمضان، من ضبط" محمود س س" 26 سنة عاطل مقيمالتل الكبير و" شحاتة ال ال ت " 41 سنة عاطل مقيم التل الكبير، و"منصور م ع ع " 27 سنة عاطل ومقيم التل الكبير، بحوزتهم بندقية خرطوش و4 طلقاتوعدد من لفافات مخدر البانجو تزن حوالي 5 كيلو بانجو، قبل ترويجها بمنطقة السحروالجمال، وتم التحفظ علي المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم7340 جنايات قسم ثاني العاشر من رمضان لسنة 2019.