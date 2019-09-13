عاجل.. "السيسي" يشكر كل من شارك في جلسة "اسأل الرئيس"

ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل منذ قليل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الشكر لكل من شارك في جلسة "إسأل الرئيس" عبر حسابه على موقع "تويتر".





وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن المؤتمر الوطني الثامن للشباب والمقرر انطلاقه غدا، يعد هو المؤتمر الثامن خلال 3 سنوات، أي يعقد حوالي 3 مؤتمرات كل عام.وأشار "بدر الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مؤتمرات الشباب أصبح لها أهمية سواء على المستوى المحلي أي داخل مصر، أو على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى العالمي.وأوضح أن مؤتمرات الشباب تعد محاولة للتواصل بين الشباب المصري، والشباب على مستوى العالم، وتناقش فيه موضوعات عامة وهامة، منوهًا بأنه من المتوقع أن يبحث في المؤتمر الثامن ملف الإرهاب ومكافحته وتأثيره على مصر والمنطقة والعالم.وأشاد بفعاليات جلسة اسأل الرئيس وتتسم بالمصارحة، والتعريف بالقضايا الأسااسية التي تشغل الشباب، حيث تعد تلك الجلسة بمثابة جلسة حوار مع المجتمع المصري ككل، حيث أن الأسئلة التي تشغل عقل الشباب هي نفسها التي تشغل المجتمع المصري ككل.ونوه بأن الأحزاب مازال دورها ضعيف نسبيا، والفراغ الذي أحدثه هذا الضعف في النشاط الحزبي تعوضه هذه اللقاءات المباشرة بين الرئيس والشباب.وأوضح أنه من الهام في هذه المؤتمرات أنها لا تقتصر فقط على إصدار توصيات، حيث تتحول التوصيات إلى سياسات، وتجد طريقها للتنفيذ على الأرض، منوها بأن المؤتمر الوطني الثامن للشباب يأتي في غطار حدوث تغييرات في الأوضاع الإقليمية، والدولية تتطلب مناقشتها، ومعرفة تأثيرها على الوضع، وهو بالتأكيد ما سيتم طرحه بالمؤتمر.وخرجت عدة توصيات من مؤتمرات الشباب الماضية، ونفذت على أرض الواقع، وعقد مؤتمر الشاب في عدة محافظات منها الأسكندرية، وشرم الشيخ، والإسماعيلية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وأسوان، ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الثامن في مركز المنارة بالتجمع الخامس بحضور 1600 شاب.