مؤمن زكريا .. قصة "عشوائي" حصد 11 لقباً مع الأهلي والزمالك

"بملامح حزينة ولسان ثقيل".. خطف مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي انتباه جماهير الكرة المصرية بمختلف انتمائتها حيثُ ظهر اللاعب في لقاء تلفزيوني بعد غياب فترة 6 أشهر.





وأوضح مؤمن زكريا في تصريحاته عبر برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر أن إصابته بنسبة 60% منها نفسية كما أن والدته قد أجرت عملية بسبب ما قيل عن اللاعب من شائعات خلال الفترة الماضية وتأثر بها كثيراً.





وقال مؤمن زكريا في تصريحاته: "أحرزت 3 بطولات مع الزمالك و8 مع الأهلي، ولن أختم مشواري في أي نادي غير الأهلي ووحشتني مباريات السوبر أما كابتن محمود الخطيب فقد دعمني وأعطاني قوة بعد أن قال لي أنت ابن الأهلي ولن نتخلى عنك".





#اللعيب| مؤمن زكريا يكشف هل يسافر ألمانيا للعرض على طبيب نفسي؟ #MBCMASR pic.twitter.com/C0wtuhlvfN — MBC مصر (@mbcmasr) September 12, 2019 ويعد مؤمن زكريا أحد أفضل وأبرز لاعبي الجيل الحالي نظراً لما قدمه من إنجازات بقميص قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي فهو يطلق عليه "لاعب جماهيري" فدائماً ما يجذب إليه الانتباه بسبب طريقة احتفاله.





ونال مؤمن زكريا دعم كبير بعد اللقاء التلفزيوني الذي أجراه خلال الساعات القليلة الماضية حيثُ وجه إليه زملائه من الأهلي والأندية الأخرى رسائل دعم من أجل مساندته في تلك اللحظة الصعبة التي يعيشها نجم القلعة الحمراء.





وسرعان ما قامت الجماهير الأهلاوية والزملكاوية بتوجيه رئاسل دعم للنجم مؤمن زكريا لمساندته وإخراجه من الأزمة النفسية التي يمر بها في الفترة الحالية ليعود مجدداً للملاعب.





من هو مؤمن زكريا؟

- مؤمن زكريا يبلغ من العمر "31 سنة" بدأ حياته الكروية في ناشئي النادي الأهلي ثم في عام 2009 انتقل للعب في صفوف الإنتاج الحربي ثم بعد موسم واحد انضم لصفوف المصري البورسعيدي للعب مع الكابتن حسام حسن.





- وانضم مؤمن بعد ذلك إلى إنبي عام 2013 وقدم مستويات متميزة حتى جذب إليه أنظار مسؤولي نادي الزمالك ثم في خطورة جريئة للاعب فقد وافق على عرض النادي الأهلي وعاد مجدداً إلى بيته في 2015.





- وخاض مؤمن زكريا تجربة خارجية مع أهلي جدة لمدة 6 أشهر ثم عاد للنادي الأهلي في يونيو 2018.

- مثل مؤمن زكريا الأهلي في 140 مباراة وسجل 40 هدفاً وصنع 20 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات، وارتدى قميص نادي الزمالك في 55 مباراة وسجل 11 هدفاً وله 5 تمريرات حاسمة.





ويعد أكثر اللاعبين جدلاً بسبب طريقة احتفاله بعد تسجيل الأهداف والتي تسبب دائماً غضب جماهير المنافسين، واستطاع أن يحصد 11 لقباً خلال مسيرته منها 3 بطولات مع الزمالك و8 مع الأهلي وجميعها على المستوى المحلي مثل كأس السوبر المصري وكأس مصر والدوري.





بداية أزمة مؤمن:

انتقل مؤمن زكريا في شتاء 2019 إلى نادي أحد السعودي ولكن بعد أقل من شهر واحد تم إنهاء الإعارة بناءاً على رغبة رئيس نادي أحد الذي أكد في تصريحاته أن اللاعب يعاني من إصابة مزمنة ولكن بعد ذلك خرج نجم الأهلي وكذب تلك التصريحات.





وأوضح طبيب النادي الأهلي أن مؤمن زكريا يعاني من أزمة نفسية تؤثر على عضلاته ولا تمكنه من استكمال التدريبات بشكل طبيعي.