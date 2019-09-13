"جريمة الفجر".. ليلة سرقة نصف مليون جنيه من "مدرسة حدائق الأهرام"

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كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تفاصيل سرقة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، وتبين أن المتهمين من محافظتي المنيا والشرقية، ونفذوا جريمتهم فجرا.



وبينت التحقيقات، أن المتهمين كانوا على علم بتحصيل المدرسة المصروفات المدرسية في ذلك الوقت، وتوجهوا إلى المدرسة فجرا مستقلين سيارة ميكروباص، لعدم تواجد أي شخص بالمدرسة، وتسللوا إلى المدرسة عبر السور، متجهين لغرفة الحسابات، وكسروا القفل الخاص بغرفة الحسابات، ثم سرقوا 500 ألف جنيه كانوا في خزينة داخل الغرفة، وفروا هاربين لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية ومحافظة المنيا.



وكان نجح رجال مباحث الجيزة قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد، في كشف ملابسات سرقة نصف مليون جنيه من خزينة مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، وتمكنت القوات من ضبط مرتكبي السرقة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا للعميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، مفاده بكسر باب الحسابات بمدرسة بمنطقة حدائق الاهرام، بنطاق القسم، وسرقة نصف مليون جنيه من الخزينة.



وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، لمعاينة مكان السرق، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة لفحصها، وفحص العاملين بالمدرسة والمترددين عليها.



وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات السرقة، ترأسه اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، تم التوصل إلى أن مرتكبي السرقة، 3 عاطلين، كما تبين أنه لم يسبق لأحد منهم العمل بالمدرسة محل السرقة، وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، مديرية أمن المنيا، مديرية أمن الشرقية، ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتمكنت القوات من القبض عليهم بمكان هروبهم.



وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم تم استعادة المبلغ المالي المسروق، وتم اقتياده من إلى ديوان القسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات



