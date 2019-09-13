ترامب: إيران تسعي لعقد لقاء مع الإدارة الأمريكية





أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الخميس، أنّ إيران تريد عقد لقاء مع الولايات المتحدة، وذلك بعدما كان ألمح إلى إمكان تخفيف العقوبات عن طهران إفساحاً في المجال أمام عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني.





وقال الرئيس الأمريكي قبيل توجّهه إلى مدينة بالتيمور القريبة من واشنطن "يمكنني القول إنّ إيران تريد عقد لقاء معنا".





وكان ترامب أبدى مراراً استعداده للقاء نظيره الإيراني الذي يُرتقب أن يُشارك في اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في نيويورك هذا الشهر، علماً أنّ إيران لم تُبد أيّ تجاوب مع طرحه.





والأربعاء، قال الرئيس الإيراني "ألّا معنى" لمحادثات مع الولايات المتّحدة ما لم ترفع عقوباتها عن الجمهورية الإسلاميّة.





وحذّر ترامب الأربعاء إيران من أنّ تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيراً جدّاً عليها".





وقال ترامب في المكتب البيضوي "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية (...) سيكون التخصيب خطيراً جدّاً عليها".





ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى، سنرى".





وأضاف "أعتقد أنّ إيران لديها إمكانات مهمّة (...) نأمل في التوصّل إلى اتّفاق"، وأعاد تأكيد اقتناعه بأنّ طهران "ترغب في التوصّل الى اتّفاق".





وتصاعد التوتّر بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين طهران والدول الكبرى وإعادة فرضه عقوبات على الجمهورية الإسلامية.





وبعد 12 شهراً على انسحاب واشنطن من الاتّفاق، بدأت إيران اتّخاذ خطوات نحو تقليص التزاماتها في الاتفاق. وقامت بزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصّب متجاوزةً سقف 300 كلغ المحدّد في الاتّفاق، كما رفعت درجة التخصيب متجاوزةً نسبة 3.67% وأعلنت بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي متطوّرة.





ويرى محلّلون أنّ هناك أملاً متزايداً بإمكان التوصّل إلى تسوية بعد إقالة مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون.





وقال مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ما لم تكف أمريكا عن إرهابها الاقتصادي ضدّ إيران فإنّ مسألة التفاوض معها غير واردة".



