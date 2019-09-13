مفاجآت وتطورات مثيرة.. فضائح الهارب "محمد علي" عرض مستمر

ضجت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بفيديوهات لشاب يدعى "محمد علي"يعمل في مجال المقاولات بجانب عمله في بعض الأدوار الفنية، ربما ظن نفسه بطلاً، رغم هروبه مصر، وقام بنشر فيديوهات وأخبار مسيئة عن الدولة والإساءة للقوات المسلحة، ولكن ما هو إلا واجهة للجماعات الإرهابية تستغله لنشر سمومها في مصر، وتحرص على إبرازه كبطل عبر مواقعها ومنصاتها الإلكترونية.





ولكن المدعي دائماً تفضحه الآيام، وها ما حدث بالفعل مع المقاول الهارب "محمد علي"، والذي كشف زيف على يد أخيه من دمه "أحمد علي" بعد أن كشف بالمستندات استيلاء محمد على أموال أبناء شقيقهم المتوفي.





وذكر "أحمد علي"، شقيق محمد علي، أنه يمتلك شركة تسويق عقاري، كما أنه يقوم بالإنفاق على أولاد أخيه المتوفي، متسائلا في نفس الوقت، لماذا لم يعط الفنان محمد علي أبناء أخيه الـ 25 مليون جنيه الخاصة بهم حتى الآن.





وأضاف خلال فيديو مسجل له نشرعلى صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن أخيه لم يرد على أي فرد من العائلة منذ فترة طويلة، موضحًا أنه تحدث الآن نتيجة ما فعله شقيقه من نشره لفيديوهات مؤخرًا، وأنه كان يحاول الوصول إليه لحل الموضوع وديًا.





وأشار إلي أن أخيه الكبيرعندما توفى كان لا بد أن يكون هناك وصي على أولاده "القصر"، كاشفا أنه نتيجة صدمة والده ووالدته بسبب وفاة إبراهيم الشقيق الأكبر، قاموا بنقل الوصاية لأخيه محمد، وقاموا بعمل "توكيل له"، بحق البيع والوصاية على أولاد أخيه، كما حررا توكيلا عاما شاملا له بالإضافة إلي توكيل بنوك من أجل تصرف فيما يخص شقيقه المتوفى إبراهيم.





وكشف أحمد على أيضاً، قام ببيع الفيلل ولم يعط الأموال لأسرة شقيقه المتوفي أو للعائلة، فشرح أحمد الموقف لوالدته وقامت بإقامة دعوى قضائية ضده في المحكمة.





الأب يوضح حقيقة ابنه

منذ أسبوع بدأ محمد علي بتداول فيديوهاته عبر منصات مواقع التواصل الأجتماعي، وحينها أسرع الكابتن على عبد الخالق بطل العالم سابقًا في كمال الأجسام، ووالد الممثل الهارب محمد على بالظهور في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، مع الإعلامي أحمد موسى، ليكشف الحقائق، بأن هناك تحول غير طبيعي حدث بشخصية نجله، بعدما هاتفه مسئولًا قطريًا، لو عرفت مين استخدم ابني هقتله.





وأكد عبد الخالق، "أسست شركة مقاولات لابني محمد، وبدأ العمل مع القوات المسلحة"، موضحًا، "ابني عمل في المقاولات لمدة 15 سنة مع القوات المسلحة، وحقق نجاحا كبيرا".





ثم بكى الكابتن علي عبد الخالق بسبب ابنه قائلاً: "ابني موتنى بالحياة، أمه متدمرة وكذلك أخوه بسببه، والتاريخ اللي عملناه ادمر بسبب ابني، وقريتنا في المنصورة مصدومة من اللي حصل، مضيفا "إزاي يغلط في الرئيس اللى هو المثل الأعلى لينا، مالناش فلوس عند الجيش، هما اللي ليهم عندنا، النعمة اللي إحنا فيها من الدولة، والقوات المسلحة خيرها علينا".





وتابع الوالد، "ابني مش فقير، ولا بيشتكي من حاجة، وكان يمتلك قصرًا في مارينا قيمته 35 مليون، باعه للفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين، بالإضافة إلى قصور في الرحاب ومدينتي"، مشيرًا إلى أن حجم ثروة ابنه من العمل في المقاولات لا يقل عن 100 مليون جنيه.





ولفت عبد الخالق إلى أن ابنه حصل على قرض بقيمة 260 مليون جنيه، قبل البدء في مشروع فندق التجمع، معلقًا "ندمان جدا على اللي عمله ابني لأن مش فاشل، وعمل فيلم بـ 27 مليون جنيه، عشان الشباب، وابني اتلم على هشام عبد الله، ومعتز مطر، وهناك مسؤول بقطر قاله طائرة خاصة هتيجي تاخدك".





سرقة أموال اليتامى

وعقب عدة أيام من فيديو والد المقاول الهارب، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشقيق الفنان الهارب محمد علي، موجهاً لشقيقه رسالة نارية بسبب تطاوله على الدولة، لا تتجاوز دقيقتين، قائلًا؛ إن "الهارب سرق أموال أهله، وأموال شقيقه المتوفى، والذي ترك أبنائه يتامى ليقعوا فريسة لمحمد على، مضيفًا "ناس كثير تعلم أنى أخو محمد على اللى طالع بيقول أنه مناضل مصر، ويتحدث في حقوق الغلابة وزعلان أوى على مصر ومقهور على الناس الغلابة اللى مش لاقية تاكل".





ثم توجه أحمد علي بعدد من التساؤلات لأخيه محمد التي أثبتت اعتداء الهارب علي أموال الأسرة "أنا يا محمد أخوك مش واحد بيتكلم من بره العيلة، اللى أنت عامله فى أهلنا وسايب فلوس أخونا المتوفى وسايب أولاده مرمين فى شقة إيجار جديد، أنت كده تبقى مناضل وبتبحث عن فلوس الناس الغلابة؟"





وأوضح شقيق محمد علي: "والدك يتحبس بسببك، ووالدتك رفعت دعاوى قضائية عليك بسبب الميراث، وواكل حق أخوك الميت، تبقى أنت بتعمل الصح وتدافع عن فلوس الناس الغلابة، فين أموال العيلة".





وتابع شقيق المقاول محمد على: "هو أنت سرقت فلوس أخوك الميت علشان أنت مفلس ولا علشان تجيب عربية وفيلا"، كما طلب من شقيقه رد على التساؤلات، موضحًا أنه سيظهر فى فيديوهات جديدة للكشف حقيقة شقيقه الهارب محمد على " أنت أخذت فلوس أخوك وهربت ليه خارج مصر؟".



