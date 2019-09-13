"مات من الضرب".. القبض على 3 قتلوا شخصا لإجباره على ترك شقته بالسلام
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 03:01 م
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هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، لغز مقتل شخص داخل شقته بمنطقة السلام.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة ( ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهم، وتوجهوا لشقة المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته المُشار إليها وأجبروه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض ) حتى يتمكنوا من مساومته وإجباره على ترك الشقة وتركوه على قيد الحياة وهربوا إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته، وبإرشادهم تم ضبط (إيصالات الأمانة المشار إليها ومذيلة ببصمة المجني عليها ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكما ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سطح العقار، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "إسماعيل. ز"، ضابط بالمعاش، وأنه كان قد صعد من أجل إصلاح "الدش" لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة عن تحديد وضبط المتهمين، وتبين أن زوجة القتيل اتفقت مع عشيقها على ملاحقة زوجها وقتله مقابل دفع 75 ألف جنيه.
وأمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة التي شهدت العثور على جثة الرجل بعدة طعنات.
وفي سياق منفصل:
وتبلغ لقسم شرطة أول السلام بمديرية أمن القاهرة من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة أحد المواطنين داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم وبها إصابات عبارة عن كدمات متفرقة وآثار حبر أزرق على أصابع يده اليمنى.
وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة ( ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، جميعهم مُقيمين بذات المنطقة).
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهم، وتوجهوا لشقة المجني عليه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا إصابته المُشار إليها وأجبروه على توقيع (10 إيصالات أمانة على بياض ) حتى يتمكنوا من مساومته وإجباره على ترك الشقة وتركوه على قيد الحياة وهربوا إلا أنه توفى متأثرًا بإصابته، وبإرشادهم تم ضبط (إيصالات الأمانة المشار إليها ومذيلة ببصمة المجني عليها ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكما ورد بلاغ إلى قسم شرطة السلام، يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص أعلى سطح العقار، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "إسماعيل. ز"، ضابط بالمعاش، وأنه كان قد صعد من أجل إصلاح "الدش" لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة عن تحديد وضبط المتهمين، وتبين أن زوجة القتيل اتفقت مع عشيقها على ملاحقة زوجها وقتله مقابل دفع 75 ألف جنيه.
وأمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة التي شهدت العثور على جثة الرجل بعدة طعنات.
وفي سياق منفصل:
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