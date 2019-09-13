وزارتا التخطيط والمالية يستعدان لإطلاق مبادرة " اتصرف بإيجابية وساعد الاسكندرانية"

زار وفد وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ممثلًا عنها يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط، والمالية ممثلا عنها سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية والمتحدث الرسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية بعقد عدد من اللقاءات التحضيرية بمحافظة الاسكندرية وذلك استعدادًا لإطلاق مبادرة "اتصرف بإيجابية وساعد الاسكندرانية" تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية وبمشاركة عدد من الوزارات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بهدف العمل علي ترسيخ مبادئ إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على دور المشاركة المجتمعية فى عملية التنمية فى المجتمع، حيث تعد إحدى الركائز الأساسية التى تقوم عليها التنمية من خلال إعطاء الفرصة لمشاركة المواطن بدور فعال في مختلف العمليات والاستفادة من خبراتهم ومساهماتهم فى الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن المواطن يعد هو مدخل كل إصلاح، فالتنمية الحقيقية الناجحة لا تتم بدون مشاركة وتضافر كل الجهود فى المجتمع.





وتابعت" (اتصرف بإيجابية وساعد الاسكندرانية) هي أول مبادرة حكومية لبدء إشراك المواطن في التخطيط لموازنة بلده وذلك بهدف خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة قادرعلى فهم الموازنة والمشاركة في التخطيط لها، موضحة أن المبادرة تأتي في إطار حرص الدولة على مشاركة المواطن والمجتمع المدني في اختيار مشاريع الدولة المنفذة في المحافظات.





من جانبها قالت يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال المجتمعى بوزارة التخطيط إن الاسكندرية تعد أول محافظة يتم اختيارها لتطبيق مباديء الموازنة والتخطيط التشاركي والتي تستهدف المبادرة ترسيخها خلال السنوات القادمة في عدد كبير من المحافظات، مشيرة إلى أن المشاركة المجتمعية تجعل المواطن أكثر إدراكًا لمشاكل المجتمع والامكانيات المتاحة لحلها، كما أن مشاركة المواطن الكاملة تفتح باب التعاون البناء وقنوات الاتصال السليمة بينه وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.. وأضافت "نور الدين" أن الوفد لقاءات الوفد تأتي استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية فى إطار خدمة المجتمع وزيادة الوعى المجتمعى لنشر ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية.





وشملت اللقاءات زيارة ديوان عام محافظة الإسكندرية، وتم التأكيد خلال الزيارة على ترحيب المحافظة بتدشين المبادرة بالإسكندرية. كما قام الوفد بزيارة لجامعة الاسكندرية ولقاء الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، والذى أكد على دعم الجامعة للمبادرة وترحيبه بمشاركة الطلاب فيها لتحضيرهم ليكونوا قادة مجتمعيين في المستقبل، موضحًا أن ترحيبه بدعم المبادرة والمشاركة فيها نابع من أن الجامعة تنتهج نهج الإدارة بالمشاركة والتي أدت إلى وفر كبير في موارد وميزانية الجامعة.





شارك في اللقاءات التحضيرية سامية جاد، وكيل وزارة المالية بالمحافظة والسيدة/ ديانا الضبع، استشاري الاتصال الاستراتيجي بمشروع استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلي التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



