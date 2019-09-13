الأرصاد: أمطار على بعض المناطق بدءًا من الغد.. وهذه حقيقة تعرض مصر لشتاء قارص

أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة ، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية، مع الاستمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية والقاهرة.





وأضاف "عبد العال" في تصريحات صحفية، ان من المتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.





اما عن طقس اليوم الجمعة، اوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.





كما حذر عبدالعال في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" ، من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، وناشد سائقي المركبات بتوخي الحذر اثناء القيادة خلال انخفاض الرؤية وناشد بتطبيق قواعد المرور بصرامة.

وقد نفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض البلد لموسم شتاء قارص.

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مدن ومحافظات في مصر



المدينة العظمى الصغرى القاهرة 33 24 شبين الكوم 33 24 طنطا 33 24 دمنهور 31 24 الإسكندرية 30 25 بلطيم 30 23 مطروح 29 21 السلوم 30 22 سيوة 33 21 بورسعيد 30 25 دمياط 30 24 الزقازيق 34 24 الإسماعيلية 34 22 السويس 33 23 العريش 30 22 رفح 30 21 رأس سدر 34 23 نخل 32 17 نويبع 32 27 طابا 32 25 كاترين 31 17 الطور 32 24 شرم الشيخ 35 28 الغردقة 35 26 مرسى علم 34 27 الفيوم 34 23 بني سويف 34 23 المنيا 34 22 أسيوط 35 24 سوهاج 36 25 قنا 38 25 الأقصر 39 25 أسوان 39 26 أبو سمبل 39 25 الوادي الجديد 38 24 شلاتين 36 27 أبو رماد 35 26 حلايب 34 27 رأس حدربة 33 28

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في المدن والعواصم العربية





المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 41 27 المدينة المنورة 44 26 الرياض 41 26 المنامة 38 32 أبوظبي 40 31 الدوحة 40 30 الكويت 43 26 دمشق 34 16 بيروت 30 26 عمان 31 17 القدس 28 19 غزة 30 23 بغداد 40 22 مسقط 33 28 صنعاء 25 14 الخرطوم 39 27 طرابلس 30 22 تونس 30 20 الجزائر 31 24 الرباط 26 16 نواكشوط 34 25



توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية



