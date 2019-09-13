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الأرصاد: أمطار على بعض المناطق بدءًا من الغد.. وهذه حقيقة تعرض مصر لشتاء قارص

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:20 م
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الأرصاد: أمطار على بعض المناطق بدءًا من الغد.. وهذه حقيقة تعرض مصر لشتاء قارص
حقيقة تعرض مصر لشتاء قارص
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أكد الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، وذلك على معظم أنحاء الجمهورية، مع الاستمرار في ارتفاع نسبة الرطوبة على السواحل الشمالية والقاهرة.

وأضاف "عبد العال" في تصريحات صحفية، ان من المتوقع سقوط أمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية خلال اليومين القادمين، مشيرًا إلى أن فصل الخريف سيبدأ يوم 21 من الشهر الجاري.

اما عن طقس اليوم الجمعة، اوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه سيكون معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

كما حذر عبدالعال في تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، من وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، وناشد سائقي المركبات بتوخي الحذر اثناء القيادة خلال انخفاض الرؤية وناشد بتطبيق قواعد المرور بصرامة.

وقد نفي رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبد العال ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض البلد لموسم شتاء قارص.

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في مدن ومحافظات في مصر

المدينة

العظمى

الصغرى

القاهرة

33

24

شبين الكوم

33

24

طنطا

33

24

دمنهور

31

24

الإسكندرية

30

25

بلطيم

30

23

مطروح

29

21

السلوم

30

22

سيوة

33

21

بورسعيد

30

25

دمياط

30

24

الزقازيق

34

24

الإسماعيلية

34

22

السويس

33

23

العريش

30

22

رفح

30

21

رأس سدر

34

23

نخل

32

17

نويبع

32

27

طابا

32

25

كاترين

31

17

الطور

32

24

شرم الشيخ

35

28

الغردقة

35

26

مرسى علم

34

27

الفيوم

34

23

بني سويف

34

23

المنيا

34

22

أسيوط

35

24

سوهاج

36

25

قنا

38

25

الأقصر

39

25

أسوان

39

26

أبو سمبل

39

25

الوادي الجديد

38

24

شلاتين

36

27

أبو رماد

35

26

حلايب

34

27

رأس حدربة

33

28

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في المدن والعواصم العربية

المدينة

العظمى

الصغرى

مكة المكرمة

41

27

المدينة المنورة

44

26

الرياض

41

26

المنامة

38

32

أبوظبي

40

31

الدوحة

40

30

الكويت

43

26

دمشق

34

16

بيروت

30

26

عمان

31

17

القدس

28

19

غزة

30

23

بغداد

40

22

مسقط

33

28

صنعاء

25

14

الخرطوم

39

27

طرابلس

30

22

تونس

30

20

الجزائر

31

24

الرباط

26

16

نواكشوط

34

25

توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-9-2019 في بعض المدن والعواصم الأجنبية

المدينة

العظمى

الصغرى

بكين

25

19

كوالالمبور

32

24

طوكيو

26

17

أثينا

28

22

روما

31

16

باريس

25

14

مدريد

29

17

برلين

22

14

لندن

23

13

مونتريال

21

13

موسكو

23

13

نيويورك

25

17

واشنطن

30

18

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