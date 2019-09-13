الأرصاد: أمطار على بعض المناطق بدءًا من الغد.. وهذه حقيقة تعرض مصر لشتاء قارص
|
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
القاهرة
|
33
|
24
|
شبين الكوم
|
33
|
24
|
طنطا
|
33
|
24
|
دمنهور
|
31
|
24
|
الإسكندرية
|
30
|
25
|
بلطيم
|
30
|
23
|
مطروح
|
29
|
21
|
السلوم
|
30
|
22
|
سيوة
|
33
|
21
|
بورسعيد
|
30
|
25
|
دمياط
|
30
|
24
|
الزقازيق
|
34
|
24
|
الإسماعيلية
|
34
|
22
|
السويس
|
33
|
23
|
العريش
|
30
|
22
|
رفح
|
30
|
21
|
رأس سدر
|
34
|
23
|
نخل
|
32
|
17
|
نويبع
|
32
|
27
|
طابا
|
32
|
25
|
كاترين
|
31
|
17
|
الطور
|
32
|
24
|
شرم الشيخ
|
35
|
28
|
الغردقة
|
35
|
26
|
مرسى علم
|
34
|
27
|
الفيوم
|
34
|
23
|
بني سويف
|
34
|
23
|
المنيا
|
34
|
22
|
أسيوط
|
35
|
24
|
سوهاج
|
36
|
25
|
قنا
|
38
|
25
|
الأقصر
|
39
|
25
|
أسوان
|
39
|
26
|
أبو سمبل
|
39
|
25
|
الوادي الجديد
|
38
|
24
|
شلاتين
|
36
|
27
|
أبو رماد
|
35
|
26
|
حلايب
|
34
|
27
|
رأس حدربة
|
33
|
28
|
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
مكة المكرمة
|
41
|
27
|
المدينة المنورة
|
44
|
26
|
الرياض
|
41
|
26
|
المنامة
|
38
|
32
|
أبوظبي
|
40
|
31
|
الدوحة
|
40
|
30
|
الكويت
|
43
|
26
|
دمشق
|
34
|
16
|
بيروت
|
30
|
26
|
عمان
|
31
|
17
|
القدس
|
28
|
19
|
غزة
|
30
|
23
|
بغداد
|
40
|
22
|
مسقط
|
33
|
28
|
صنعاء
|
25
|
14
|
الخرطوم
|
39
|
27
|
طرابلس
|
30
|
22
|
تونس
|
30
|
20
|
الجزائر
|
31
|
24
|
الرباط
|
26
|
16
|
نواكشوط
|
34
|
25
|
المدينة
|
العظمى
|
الصغرى
|
بكين
|
25
|
19
|
كوالالمبور
|
32
|
24
|
طوكيو
|
26
|
17
|
أثينا
|
28
|
22
|
روما
|
31
|
16
|
باريس
|
25
|
14
|
مدريد
|
29
|
17
|
برلين
|
22
|
14
|
لندن
|
23
|
13
|
مونتريال
|
21
|
13
|
موسكو
|
23
|
13
|
نيويورك
|
25
|
17
|
واشنطن
|
30
|
18
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