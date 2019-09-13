نجوم الرياضة والإعلام يدعمون مؤمن زكريا بعد إعلان إصابته



حرص عدد من نجوم الرياضة والإعلام علي توجيه رسائل دعم ومساندة لنجم الأهلي مؤمن زكريا، وذلك بعد تصريحاته أمس لبرنامج "اللعيب" علي شاشة دي إم سي مصر والتي أعلن خلالها معاناته من إصابة تمنعه من مما

رسة كرة القدم بشكل طبيعي خلال الفترة الماضية وابتعاده عن الملاعب.





وكتب حازم إمام نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق علي حسابه على موقع "تويتر": " إن شاء الله ترجع أحسن من الاول وتكسر الدنيا.. مؤمن_زكريا الف سلامه عليك يا بطل".



أما الحارس الاسطوري لمنتخب مصر عصام الحضري كتب عبر موقع التدوينات القصيرة: " ألف سلامة عليك يا مؤمن ، ان شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول، شفاك الله و عافاك ، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك".









أما عن اللاعب محمود كهربا نشر له صورة عبر الأستوري من خلال "الانستجرام" معلقاً " عشرة عمري وأخويا الكبير ربنا يشفيك وهترجع أحسن من الاول واللي جاي احلى ولسة فيه كتير هاتعمله وتقدمه في الملعب عشان انت جدع وصاحب صاحبك واللي زيك ربنا بيبقى شايله"







وكتب الإعلامي أحمد عفيفي المتحدث الرسمي السابق لنادي بيراميدز: "ألف سلامة على مؤمن زكريا .. ان شاء الله شدِة وتعدي ويقوم منها اقوى".





بينما قال الإعلامي هاني حتحوت مقدم برنامج "الماتش" على قناة صدي البلد: " حبيبي مؤمن زكريا، ربنا يرجعك بالسلامة تكسر الدنيا وتمتع كل جمهور الكرة بلعبك ويخليك لأهلك ويخليهم لك".





وكتبت صفحة النادي المصري البورسعيدي علي موقع "فيسبوك": "تمنياتنا بالشفاء للاعبنا السابق مؤمن زكريا، والعودة سريعا للملاعب.. نحن في انتظارك"، حيث سبق ولعب "مؤمن" ضمن صفوف الفريق البورسعيدي قبل إنتقاله للقلعة الحمراء.





كما حرصت جماهير الكرة المصرية على دعم مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي، وقامت بتدشين هاشتاج "إدعم_مؤمن_زكريا"، والذي تصدر موقع "تويتر" في ساعات قليلة، نظرًا للتفاعل الكبير من الجماهير مع الهاشتاج ونشر رسالة دعم ومساندة لنجم الأهلي.





ومن المنتظر أن يتوجه مؤمن زكريا إلي ألمانيا يوم 20 سبتمبر الجاري، للخضوع لفحوصات طبية كاملة هناك، لتحديد موعد بدء برنامجه العلاجي والتأهيلي، وبناءًا علي هذه الفحوصات سوف يحدد الطبيب الألماني مدة علاج اللاعب وفترة غيابه عن الملاعب.