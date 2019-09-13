وزراء الأوقاف و التموين والشباب ومفتي الجمهورية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح في الشرقية

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قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والأستاذ محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والدكتور سعيد مهران نائب شيخ الازهر والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق واللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية مساعد وزير الداخلية والشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف والعقيد رضا الحسينيى المستشار العسكري للمحافظة، ونواب البرلمان والقيادات التنفيذية والأمنية وعددًا من رجالات الدين من مختلف عواصم العالم والمواطنين.، بأداء صلاة الجمعية بمسجد الفتح بميدنة الزقازيق، وذلك إحتفالًا وابتهاجًا بالعيد القومي لمحافظة الشرقية.



قام بإلقاء خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحدث فيها عن فضل العلم ومنزلة العلماء مؤكدًا على ضرورة التزود بالعلم والمعرفة لحماية الشباب من الأفكارالمتطرفة والهدامة التي تضر المجتمع والتصدي لخطرالإرهاب ودعا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء المحافظة بمناسبة الإحتفالات بالعيد القومي لمحافظة الشرقية والموافق التاسع من سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي إبن قرية هرية رزنة أمام خديوي البلاد مطالباُ بالحرية والكرامة.



ويؤكد محافظ الشرقية أنه سيتم خلال شهر سبتمبر إفتتاح عددًا من المساجد والمشروعات التنموية والخدمية بمختلف قطاعات ( مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء - الطرق - الصحة – التعليم – الإسكان) بتكلفة تتخطى مليار و145 مليون جنيه، وذلك في إطار إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي.



و شهد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إحتفالية مديرية التضامن الإجتماعي بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر بالشرقية حفل الزفاف الجماعي لـ 20 عريس وعروسة من مختلف مراكز المحافظة، في حضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والأستاذ محمد كمال وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والأستاذ إيهاب جودة رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من نواب البرلمان..وذلك بمقر دار التربية للبنين بالصيادين بمدينة الزقازيق.



وقام وزير التموين ومحافظ الشرقية يتقديم التهنئة للعرائس متمنيين لهم حياة زوجية سعيده وأن يرزقهم الله بالزرية الصالحة.



وعلى هامش الإحتفالية قدمت الفنانة نادية مصطفى باقة من أجمل أغانيها نالت إستحسان الحضور، كما قام الفنان حلمي عبد الباقي بالغناء ليدخل البهجة والسعادة في نفوس العرائس، واختتم الفنان خالد بيومي نقيب فرع المهن الموسيقية بالشرقية الفقرات الفنية المقدمة بباقة متنوعة من أجمل الأغاني، ومشاركتًا في إحتفالية جمعية الهلال الأحمر بحفل الزفاف الجماعي لعدد 20 عروسه وعريس.



كما شهدت الإحتفالية تقديم أجهزة كهربائية لكل عروسه لتبدأ بها حياه زوجية سعيدة.