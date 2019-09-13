صلاح سلام: الطبيب المصري محترم.. والسوق الخارجي متعطش ويفتح ذراعيه له
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:50 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك جهدا كبيرا يتم بذله لتحسين الوضع الصحي، والمبادرات الرئاسية أعطت زخما لهذا الجهد، وحققت إنجازات غير مسبوقة.
وأشار "سلام"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أنه توجه لزيارة مستشفيات بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فوجد أن هناك تغيرا كبيرا في الوضع بنسبة تفوق الـ 95% في شكل الخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضح أن هناك مشكلة في العنصر البشري بالمنظومة نظرا لأن مصر تعاني من نقص شديد في الأطباء، حيث هناك نقص بنحو 53 ألف طبيب حسبما صرحت وزيرة الصحة، حيث أن مصر تعاني من هجرة الأطباء نظرًا لأن الأجور غير عادلة، وليس هناك فرصة للطبيب لاستكمال دراسته العليا.
ولفت إلى أن عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وهو موجود في كل دول العالم سببه تعدي بعض أهل المرضى على االأطباء بدون ذنب، معتبرا أن صدور مثل هذا القرار قد يساهم في تقليل نسبة هجرة الأطباء.
ونوه "سلام"، بأن هناك تطورا حدث في أجور أطباء بورسعيد، مؤكدا أنه لابد من تحسين مستوى الأجور للأطباء دفعة واحدة، ولا ننتظر تطبيق االمنظومة الجديدة والتي ستستغرق 15 عام.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على افتتاح كليات طب جديدة منها الحكومي والخاص، ولكن إذا استمرت الأوضاع بنفس الشكل ستستمر هجرة الأطباء، معقبا: "الطبيب المصري محترم.. والسوق الخارجي متعطش ويفتح ذراعيه له".
وأوضح سلام أن ما يواجه بورسعيد من مشاكل في المنظومة الجديدة كان فقط بسبب بطء التسجيل الطبي، وهو ما سيتم تفاديه في المحافظات القادمة، منوها بأنه على منتصف شهر أغسطس سيكون تم رقمنة المنظومة بأكملها في بورسعيد.
وعقب أن التسجيل الطبي يخفف على الطبيب الضغط، حيث لن يحول المريض إلى تخصص لا يحتاجه، موضحا أن المنظومة الجديدة تتكون من 3 هيئات كل هيئة تختص بجزئية معينة في المنظومة.
وأشار "سلام"، خلال حواره ببرنامج "من القاهرة" المذاع عبر قناة النيل للأخبار، اليوم الجمعة، إلى أنه توجه لزيارة مستشفيات بورسعيد بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فوجد أن هناك تغيرا كبيرا في الوضع بنسبة تفوق الـ 95% في شكل الخدمة المقدمة للمواطن.
وأوضح أن هناك مشكلة في العنصر البشري بالمنظومة نظرا لأن مصر تعاني من نقص شديد في الأطباء، حيث هناك نقص بنحو 53 ألف طبيب حسبما صرحت وزيرة الصحة، حيث أن مصر تعاني من هجرة الأطباء نظرًا لأن الأجور غير عادلة، وليس هناك فرصة للطبيب لاستكمال دراسته العليا.
ولفت إلى أن عدم وجود قانون ينظم العلاقة بين الطبيب والمريض وهو موجود في كل دول العالم سببه تعدي بعض أهل المرضى على االأطباء بدون ذنب، معتبرا أن صدور مثل هذا القرار قد يساهم في تقليل نسبة هجرة الأطباء.
ونوه "سلام"، بأن هناك تطورا حدث في أجور أطباء بورسعيد، مؤكدا أنه لابد من تحسين مستوى الأجور للأطباء دفعة واحدة، ولا ننتظر تطبيق االمنظومة الجديدة والتي ستستغرق 15 عام.
ولفت إلى أن الدولة تعمل على افتتاح كليات طب جديدة منها الحكومي والخاص، ولكن إذا استمرت الأوضاع بنفس الشكل ستستمر هجرة الأطباء، معقبا: "الطبيب المصري محترم.. والسوق الخارجي متعطش ويفتح ذراعيه له".
وأوضح سلام أن ما يواجه بورسعيد من مشاكل في المنظومة الجديدة كان فقط بسبب بطء التسجيل الطبي، وهو ما سيتم تفاديه في المحافظات القادمة، منوها بأنه على منتصف شهر أغسطس سيكون تم رقمنة المنظومة بأكملها في بورسعيد.
وعقب أن التسجيل الطبي يخفف على الطبيب الضغط، حيث لن يحول المريض إلى تخصص لا يحتاجه، موضحا أن المنظومة الجديدة تتكون من 3 هيئات كل هيئة تختص بجزئية معينة في المنظومة.
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