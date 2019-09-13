تعرف على أسعار الأسماك والخضروات والفاكهة في الوادي الجديد اليوم الجمعة

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تنشر"بوابة الفجر" أسعار السمك فى محافظة الوادي الجديد خلال جولة تعريفية بأسعار الاسماك داخل الاسواق العامة فى محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة.



أسعار الاسماك فى الوادي الجديد اليوم



بينما سجل كيلو البلطي 45 جنيها، والبلطى نمرة "2" 22 جنيها، والبلطي الأسواني 50 جنيها، والجمبري نمرة "3" 200 جنيها.



وبلغ سعر كيلو قشر البياض نحو 70 جنيها، والبياض البلدي 55 جنيها، وسمك الثعابين 180 جنيها، والقراميط 35 جنيها، والبورى "1" بـ65 جنيها، والبورى "2" بـ 60 جنيها.



وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد 30 جنيها، والمكرونة السويسي 50 جنيها، والكابوريا 140 جنيها، والسبيط 90 جنيها، وسمك موسى 66 جنيها، والجمبري 360 جنيها.



وعلى جانب آخر، شهدت الأسواق بمراكز المحافظة الخمسة، حالة من الاستقرار في أسعار السلع في الكثير من أصناف الخضروات.



أسعار الخضروات فى الوادي الجديد اليوم الجمعة 13 - 9 - 2019



وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 5 و20 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم لتسجل 6.20 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 2 إلى 4 جنيهات، والكوسة من 5 إلى 7 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 24 لـ30 جنيها، وكيلو الباذنجان الرومي بـ3 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ3 جنيهات، والجزر بدون عروش بـ6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي 4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي "الصوب" 6 جنيهات، والفلفل "حامي" البلدي 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار البلدي 6 جنيهات، والخيار الصوب بـ8 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والبامية 20 جنيها، وسجل سعر كيلو الفلفل الألوان 12 جنيها، والقلقاس 7 جنيهات، والثوم 8 جنيهات، وسعر القرنبيط 4 جنيهات، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات.



أسعار الفاكهة اليوم



وتراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيها، وكيلو التفاح المصري من 8 إلى 12 جنيها، والتين البرشومي بـ8 جنيهات، والجوافة من 4 لـ7 جنيهات، والخوخ المستورد سجل نحو 15 جنيها، والبلح زغلول من 5 لـ8 جنيهات، والبلح سلمى بـ12 جنيها، والبلح البارحى بـ18 جنيها.



وسجل سعر البرتقال الصيفي 9 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر 8 جنيهات، والعنب البناتي الأصفر 7 جنيهات، وسعر الكانتلوب من 3 إلى 5 جنيهات، والرمان يتراوح سعرها ما بين 5 لـ8 جنيهات، ومانجو عويس من 15 لـ 21 جنيها، والمانجو نعومى بـ20 جنيها.