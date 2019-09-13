فنانة لبنانية تنشر صورة إباحية وتثير غضب الجمهور
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:40 م
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الفجر الفني
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لازال مسلسل إثارة الجدل للفنانة اللبنانية ميريام كلينك، مستمرا وذلك بعد نشرها صورة إباحية تسخر فيها من الدعاة والمشايخ الذين يعترضون على ملابس الفتيات القصيرة والعارية.
وشاركت ميريام كلينك، صورة إباحية من خلال خاصية الستوري في التطبيق الشهير، إذ شاركت كلينك صورة لشيخ يلتقي بفتاة و يقول لها": يامدام التنورة لازم تكون لتحت الركبة"، فتبادر الفتاة حسب الرسم الكاريكاتيري بخلع التنورة بالكامل الى أسفل ركبتها و لتظهر عورتها بشكل كامل أمام الشيخ مع جملة ":منيح هيك".
ومن جانبهم، هاجم رواد التواصل الاجتماعي، "كلينك" لنشرها مثل هذه الصور الخادشة للحياء و سخريتها من الأديان بطريقة وقحة، ووجه لها البعض اتهامات إباحية وألفاظ خادشة.
والجدير بالذكر أن كلينك اعتادت صدم المتابعين بصورها العارية وحركاتها الاستفزازية للأديان السماوية و إلحادها الواضح من خلال منشوراتها على شبكات التواصل الاجتمتعي كما يصفها المتابعون.
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