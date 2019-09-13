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رسالة مؤثرة من شريف إكرامي إلى مؤمن زكريا

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 02:43 م
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رسالة مؤثرة من شريف إكرامي إلى مؤمن زكريا
مؤمن زكريا وشريف اكرامي
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علي نبوي
 
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وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لزميله في الفريق الأحمر مؤمن زكريا بسبب إصابته.

وغرد إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل :"تويتر" :"الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف و الدعم والمسانده".

وأضاف :"نحنُ جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك @MoamenZakaria".

ويغيب مؤمن عن المشاركة في المباريات منذ 6 أشهر بسبب تعرضه للإصابة في الركبة.

ومن المنتظر أن يطير زكريا إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية هناك للتعافي من الإصابة.
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