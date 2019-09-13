رسالة مؤثرة من شريف إكرامي إلى مؤمن زكريا

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وجه شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة مؤثرة لزميله في الفريق الأحمر مؤمن زكريا بسبب إصابته.



وغرد إكرامي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل :"تويتر" :"الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف و الدعم والمسانده".



وأضاف :"نحنُ جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت..ألف سلامه عليك @MoamenZakaria".



ويغيب مؤمن عن المشاركة في المباريات منذ 6 أشهر بسبب تعرضه للإصابة في الركبة.



ومن المنتظر أن يطير زكريا إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة للخضوع إلى فحوصات طبية هناك للتعافي من الإصابة.