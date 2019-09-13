فى ذكرى ميلاد الشاويش عطية.. تعرف على أسرار حياته







لمحات من حياته الشخصية

ولد الفنان رياض القصبجى في 13 سبتمبر 1903 فى مدينة جرجا بمحافظة سوهاج، لأسرة مهددة بالثأر فقد كان الثأر سببا لتركه محافظة سوهاج ،فر بعدها إلى القاهرة بحثًا عن العمل، والتحق بهيئة السكك الحديدية وعمل بها كُمساريا، واقام في حي العباسية،التحق لفرقة أحمد الشام المسرحية،وانضم بعد ذلك لفرق مسرحية كثيرة منها على الكسار، التحق بأحد الأندية ليمارس رياضة البوكس ورفع الأثقال، حتى جاءته الفرصة للتمثيل، حيث تواجد الفنان علي الكسار في النادي لتصوير مشهد من فيلم "سلفني 3 جنيه"، واستعان بـ"القصبجي" كشاب يُصارعه ضمن أحداث العمل، وظل مع الكسار، عمل معه في مسرحه بروض الفرج، كما سافر إلى الإسكندرية، وعندما وصل للإسكندرية أصبح جارًا لمنزل الساحتين الشهيرتين "ريا وسكينة"، شارك معهم في فيلمين تناولا قصة حياتهما بدور "حسب الله".







أقواله الشهيرة :

ومن أشهر افيهاته التي ما زالت تردد حتى اليوم "شغلتك على المدفع بوروروم"والتي قالها للفنان سماعيل يس، في فيلم إسماعيل ياسين في الأسطول عام، وأيضا "هو بعينه بغباوته بشكله العكر" ،فهذه الإفيهات تظل شاهدة على عبقريته وموهبته الفنية المتميزة،

وكان آخر افلامه فيلم "أبو أحمد" الذي شارك فيه القصبي مع الفنان فريد شوقي،ولكن لم تكتمل، حيث تسبب تصوييره إلى تدهور حالته الصحية، وإصابته بانسداد في الشرايين، ثم اصيب بالشلل و توقف الذراع والقدم اليسرى عن العمل،وتوفى بعد 5 سنوات من مرضه.







أضحكنا ومات حزينا

خلال فترة مرضه تدهورت حالته الصحية؛وذلك بعد انقطاع الكثير من الفنانين عن زيارته، فرغم المشاهد الكوميدية التي جمعت بين إسماعيل ياسين والقصبجى وأضحكت الملايين، إلا أن إسماعيل يس لم يقوم بزيارته عندما أصيب بالشلل، وذلك أثر فيه كثيرا، وذكر ابن رياض القصبجي خلال أحد لقاءاته التلفزيونية، إن أسماعيل ياسين لم يحضر حتى عزاء والده، وأن فريد شوقي هو الذي كان يسأل عليه باستمرار ويقف بجانبه.



قبل وفاته، أرسل له الرئيس جمال عبد الناصر يقدم له العون للسفر للخارج إلا أنه رفض السفر، وتم علاجه على نفقة الدولة في المستشفى الإيطالي، وتوفي فى 23 أبريل 1963 عن عمر ناهز الـ60 عامًا بعد قضائه سهرة مع عائلته، استمع فيها إلى حفلة ل"كوكب الشرق" أم كلثوم.

تزوج رياض القصبجبى مرتين، وأنجب ولدين الأول محمود رياض القصبجى ومعروف بفايق والثانى فتحي رياض القصبجي.







ومن أعماله:

شارك فى العديد من الأفلام منها:

"اليد السوداء"،"سر الدكتور إبراهيم"،"التلغراف"،" سلفني 3 جنيه"،"ليلى بنت المدارس"،"عايدة"،"علي بابا"والأربعين حرامي"،"جوهرة"،" أميرة الأحلام"،"البني آدم"، "الحظ السعيد" ،"عنتر وعبلة"،"قصة غرام"،" الطائشة"،"أحمر شفايف"، "عودة طاقية الإخفاء"،"شهرزاد"، "عدو المرأة"،"ليلى بنت الأغنياء"، "قلبي دليلي"، "أبو زيد الهلالي"،"أبو حلموس"،"عدو المجتمع"،" البوسطجي"،"أميرة الجزيرة"،"الريف الحزين"،"ليلى العامرية"،"ليت الشباب"،"نص الليل"،"جواهر"،"عقبال البكاري"، "آه من الرجالة"،"ماكنش على البال"،"قطر الندى"،"بيت الأشباح" ،"خضرة والسندباد القبلى"،"المعلم بلبل"،"الهوا ملوش دوا"،"قدم الخير"،"أموال اليتامى"،"الأستاذة فاطمة"،"أنتصار الإسلام"،"النمر"،" مسمار جحا"،"بلال مؤذن الرسول" "ريا وسكينة"،" نشالة هانم" ، "عبيدالمال"،" أنا وحبيبي"،"مغامرات إسماعيل يس"، "دايما معاك"،"حلاق بغداد"،" الآنسة حنفي"،"نهارك سعيد"،" نحن بشر"،" إسماعيل يس في الجيش"،" إسماعيل يس في البوليس"،"إزاي أنساك"،" صراع قي المينا"،" إسماعيل يس في الأسطول"،"ابن حميدو "،" إسماعيل يس بوليس حربي"، "بحبوح أفندى"،" إسماعيل يس في مستشفى المجانين"،" إسماعيل يس بوليس سري" ،" إسماعيل يس في الطيران"،" العتبة الخضرا ء "،"لوكاندة المفاجآت".

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل رياض القصبجى،الذى اشتهر ب"الشاويش عطية"،"حسب الله" ،فقد رحل عنا إلا أنه مازال موجودا معنا بأفيهاته التى مازالت تردد حتى اليوم في وجدان محبيه.