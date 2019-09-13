محافظ الجيزة لـ"المُعلمين": درسوا مبادئ حب الوطن للطالبة

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تكريم أبناء الشهداء من القوات المسلحة والشرطة فى أول يوم دراسى بكافة المدارس بالمحافظة، تقديرًا وعرفانًا للتضحيات التى قدموها هؤلاء الابطال فى سبيل رفعة الوطن واستقراره.



اشار راشد انه تم توجيه الإدارات التعليمية، بضرورة الاهتمام بتدريس مبادئ حب الوطن والتضحية من اجله فى نفوس الطلاب والبراعم منذ الصغر.



كما أكد راشد ان مدارس المحافظة قد استقبلت 10 الاف تخته مدرسية جديدة، اضافه الى انه جارى توريد 17 ألف مقعد مدرسى للمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية ولتوفير مقعد مناسب للطلاب.



كما اعلن المحافظ عن انتهاء أعمال الصيانات بكافة مدارس المحافظة، وجارى أعمال المراجعة النهائية لكافة الأعمال، للتأكد من عدم وجود اى معوقات تواجه الطلاب فى العام الدراسي المقبل، حيث تم توجيه مديرى الادارات التعليمية بالتأكد من توافر كافة عناصر الامن والسلامه بالمدارس حفاظا على الطلاب.



لافتا انه تم الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليميًا داخل 3600 مدرسة يتم بها أعمال صيانة، مشيرًا أن هناك أعمال صيانة تشمل إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.



ومن جانبة قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن هناك تجهيزات خاصة بأول يوم دراسة على رأسها تحقيق الإنضباط فى جميع الزيارات، والتأكيد على حضور كل المدرسين كما ستتم الإستعانة بأفراد الخدمه العامه وزيادة التعاقدات من خلال الوزراة لتغطية كل التخصصات، لافتا الى انه تم تسليم الكتب بنسبة 70% لكل المدارس وجارى توزيع باقى الكتب وسيتم تسليمها للطلبة بدون التقيد بدفع المصروفات الدراسية.



وفي ذات السياق تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدينة الطلبة والطالبات بإمبابة العام للوقوف على الاستعدادت النهائية لإستقبال حوالي 3 آلاف طالب وطالبة من طلاب الجامعات هذا العام، حيث تفقد المحافظ منشآت المدينة من غرف الطلبة والمطبخ والمخبز ودورات المياه والمطعم المخصص لتناول الوجبات والملاعب الرياضية موجهًا المسؤولين عن المدينة بالتأكد من إنتهاء كافة أعمال الصيانة، ورفع كفاءة دورات المياه وأعمال التشجير ورفع كفاءة النظافة ومواصلة العمل على مدار الـ24 ساعة.

