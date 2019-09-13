أمن المنيا يصادر 15 قطعة سلاح خلال حملة أمنية على مراكز المحافظة



تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء مجدي سالم، مدير مباحث المديرية، يفيد تمكن وحدات البحث الجنائي، بمختلف مراكز المحافظة، تحت إشراف العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 15 سلاحًا ناريًا، عبارة عن (8 فرد محلي-2 بندقية الية-5 بندقية خرطوش).



ويجدر بالاشارة، أن إدارة مرور المنيا تمكنت من ضبط 4000 مخالفة متنوعة، في حملات على الطرق بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.



تلقى اللواء محمود خليل، مدير الأمن، إخطارًا من العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، يفيد بضبط 4000 مخالفة مرورية خلال حملة مكثفة للمرور لضبط الخارجين عن القانون بقيادة الرائد هشام عبد الحكيم، رئيس مباحث المرور.



ضبط 1700 قضية تموينية



وعلي جانب اخر، تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنيا من ضبط 1700 قضية تموينية خلال شهر أغسطس الماضي، بالتنسيق مع مديرية التموين والصحة والطب البيطري ومفتشي الأغذية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار، والحد من ظاهرة تهريب وتجميع السلع المدعمة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.



أوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء قاسم حسين محافظ المنيا أن الحملات أسفرت عن تحرير 36 قضية تموينية في مجال الغش التجاري، و616 قضية في مجال الرقابة علي المخابز، و905 في مجال الرقابة علي المحلات العامة، و21 في مجال تجميع وتهريب السلع التموينية المدعمة، و5 قضايا تجميع وتهريب السلع التموينية والمواد البترولية، و51 قضية سلع مجهولة المصدر، و66 قضية في مجال سلع اللحوم وبدائلها.

كما تم ضبط 160 لتر بنزين 80، و28500 كيلو سكر متنوعة، و6497 كيلو سلع متنوعة مجهولة المصدر، و2645 كيلو زيت طعام، و17125 كيلو دقيق، و1375 كيلو أرز، و5550 كيلو أسمدة وأعلاف، و1156 كيلو سلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و2350 كيلو لحوم متنوعة ذبح خارج المجازر، و27128 عبوة سلع متنوعة مجهولة المصدر، و5160 عبوة سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و71020 علبة سجائر، و6711 عبوة خمور مجهولة المصدر، و4500 رغيف خبز بلدي مدعم، و191 بطاقة تموينية، و70 اسطوانة بوتاجاز.



إزالات



رفي سياق متصل، تواصل الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، جهودها في رفع الإزالات والإشغالات وضبط الأسواق بشوارع المركز، حيث نظمت الوحدة المحلية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بالحفاظ على حرم الطريق العام وتحقيقا للسيولة المرورية أمام المواطنين.



قال اللواء وجدي زقزوق رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تحرير 76 محضر إشغالات و44 محضر حماية مدنية وأمن صناعي، وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة.



وأضاف رئيس المركز،أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودوري لإزالة جميع أشكال التعديات والإشغالات والتي من شأنها الإضرار بالصالح العام من خلال رصدها والتصدي لها ومعاقبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط 15 سلاحًا غير مرخص بمختلف مراكز المحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية.