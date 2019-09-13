وكيل وزارة الصحة الجديد يضع خطة لتطوير مستشفيات دمياط



فى سياق متصل، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن توقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٣٠٠ مواطن، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نفذتها مديرية الصحة بدمياط، بمنشية ناصر بكفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد.



وأكدت المحافظ أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان مضيفة أنه تم تحويل عدد ١٦٠ حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات وكذا اتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد٧ حالات.



وذكرت الدكتورة منال عوض أن تلك القوافل التى يتم تنظيمها تباعا بقرى ومدن المحافظة تأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم مجددة شكرها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتوفيرها كل سبل الدعم لنجاح تلك القوافل وتعاونها المستمر لتطوير المنظومة الطبية داخل المحافظة.

قال الدكتور محمود طلحة مرسى، وكيل وزارة الصحة بدمياط، أنه تم وضع خطة متكاملة لتقديم خدمةطبية متميزة وسريعة للمواطن الدمياطى، عن طريق التنسيق بين مرفق الاسعاف وغرفة الطوارئ بالمديرية ومديري المستشفيات.وقرر طلحة تعين مدير الطوارئ بكل مستشفى وذلك للتنسيق بين المديرية ومرفق الاسعاف للحفاظ على سرعة تادية الخدمة والحفاظ على ارواح المرضى.كما أكد طلحة على الاهتمام بسكن الاطباء وسكن جميع الفريق الطبى وضرورة العمل على توافر وسائل الراحه للاطباء.ووجه بالاهتمام بصيانه المولدات الكهربائية والمصاعد حرصا على حسن سير والعمل بالمستشفيات، مشددا على حسن التعامل مع المواطن وضرورة التعاون بين كافة القطاعات والعمل بروح الفريق،وان مصلحة المريض هى أولى أهداف المنظومة الصحية بدمياط.