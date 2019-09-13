نجم شهير يقتل صديقته المخرجة بعد علاقة حميمية بينهما
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:35 م
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الفجر الفني
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قام فنان بريطاني يدعى "كيريل بيلوروف صاحب الـ32 عامًا"، بقتل زميلته المخرجة الشابة لوريلين جارسيا بيرتاو البالغة من العمر 34 عامًا، بعد ممارسة الجنس معها.
وأرسل الفنان "كيريل بيلوروف" هذه الرسالة إلى صديقته: "الآن أنا أتسوق واشتري الفساتين والأحذية وقابلت شخصًا مهمًا ربما سأذهب لأتناول القهوة معه وسآخذ طفلي معي، لذلك لم أستطع البقاء طويلا".
وفي التفاصيل، قتل الممثل البريطاني كيريل بيلوروف صاحب الـ32 عامًا صديقته المخرجة لوريلين غارسيا بيرتاو البالغة من العمر 34 عامًا في منزله، بعد ممارسة الجنس معها.
حيث قام كيريل بخنق المخرجة الشابة حتى توفيت وربط رجليها ويديها ووضعهما خلف ظهرها ثم وضع جثتها في أكياس القمامة ودفنها وهي عارية من دون أي قطعة قماش في الجزء الخلفي من شقتها بلندن حسب صحيفة "ميرور" البريطانية.
وبعد أن انتهى الممثل من جريمته أخذ هاتف القتيلة وشاهد أفلاما إباحية عليه، كما أرسل الممثل رسالة من هاتف لوريلين لإحدى صديقاتها وقال: "لن أتوقف عن رؤيتك أجمل وأغلى سيدة وأفضل صديقة".
بعد أيام تم اكتشاف الجريمة بعد أن اختفت الضحية ولم تذهب لعملها فتوجت الشرطة الى شقتها ليجدوا الجثة مخنوقة برباط وتم تحليل الحمض النووي وما زالت المحاكمة مستمرة.
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