اسعار الذهب المحلي تعاود التراجع.. عيار 21 يخسر 5 جنيهات

تأثرت اسعار الذهب المحلي بعودة التراجع فى اسعار الذهب العالمي ليخسر 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الجمعة.





اسعار الذهب الأن:

اسعار الذهب عيار 18 سعر 587 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21 نحو 686 جنيهًا

الذهب عيار 24 سعر 784.5 جنيهًا

سجل الجنيه الذهب سعر 5494 جنيه

اسعار الذهب العالمية

عاودت اسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تعافت للجلستين من سلسلة التراجعات الأخيرة، مع تحسن الشهية للمخاطرة في ظل مؤشرات على ذوبان الجليد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي طال أمده مما أبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة .





وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعي على التوالي .





وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.30 دولار للأوقية .





وقلصت اسعار الذهب مكاسبها عند تسوية التعاملات أمس الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية .



