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اسعار الذهب المحلي تعاود التراجع.. عيار 21 يخسر 5 جنيهات

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:27 م
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اسعار الذهب المحلي تعاود التراجع.. عيار 21 يخسر 5 جنيهات
اسعار الذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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تأثرت اسعار الذهب المحلي بعودة التراجع فى اسعار الذهب العالمي ليخسر 5 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الجمعة.

اسعار الذهب الأن: 
اسعار الذهب عيار 18 سعر 587 جنيهًا
سعر الذهب عيار 21 نحو 686  جنيهًا
الذهب عيار 24 سعر 784.5  جنيهًا
سجل الجنيه الذهب سعر 5494 جنيه
 
اسعار الذهب العالمية
عاودت اسعار الذهب التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن تعافت للجلستين من سلسلة التراجعات الأخيرة، مع تحسن الشهية للمخاطرة في ظل مؤشرات على ذوبان الجليد في الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي طال أمده مما أبعد المستثمرين عن المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا، بينما تراجع البلاديوم قليلا من ذروة قياسية بلغها في الجلسة السابقة .

وبحلول الساعة 0521 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1496.76 دولار للأوقية (الأونصة)، متراجعا نحو 0.7 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري فيما قد يكون ثالث هبوط أسبوعي على التوالي .

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1504.30 دولار للأوقية .

وقلصت اسعار الذهب مكاسبها عند تسوية التعاملات أمس الخميس، بعد أن تعافت من كبوتها لتحقق مكاسب تجاوزت الـ 21 دولار خلال التعاملات، بضغط من قرار المركزي الأوربي وارتفاع البورصة الأمريكية .

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب  تسليم ديسمبر عند التسوية بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 4.20 دولار ليصل إلى 1507.40 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى 1532.50 دولار في وقت سابق من الجلسة .

وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2 بالمائة (3 دولارات) ليسجل 1500.20 دولار.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة عند 98.262 .

وجاءت مكاسب اسعار الذهب بعد أن أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض معدل الفائدة على الودائع لمزيد من النطاق السالب، مع استئناف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو.

و قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل تطبيق زيادة في التعريفات الجمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25 بالمائة إلى 30 بالمائة حتى منتصف أكتوبر بدلاً من تطبيقها في بداية الشهر المقبل.

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