فحص 2300 مواطن بفعاليات القافلة الطبية الشاملة بدمياط

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أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،اليوم الجمعة،انه تم التوقيع الكشف الطبى بالمجان على ٢٣٠٠ مواطن، خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى نفذتها مديرية الصحة، بمنشية ناصر بكفور الغاب التابعة لمركز كفر سعد.



وأكدت "عوض" أن القافلة شملت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان مضيفة أنه تم تحويل عدد ١٦٠ حالة لتلقى العلاج بالمستشفيات وكذا اتخاذ إجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد٧ حالات.



وذكرت المحافظ أن تلك القوافل التى يتم تنظيمها تباعا بقرى ومدن المحافظة تأتى في إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" والتى تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم مجددة شكرها للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لتوفيرها كل سبل الدعم لنجاح تلك القوافل وتعاونها المستمر لتطوير المنظومة الطبية داخل المحافظة.



كما سقط مصعد مستشفي الزهراء الخاصة بمركز فارسكور في دمياط، أمس الخميس، أثناء استقلال عدد من الأهالي به، وأصيب 4 من الأهالي من بينهم 3 سيدات وشاب، وتعرضوا لإصابات بالغة في مناطق متفرقة من أجسادهم، حيث تسبب الحادث في كدمات وجروح وإصابات بالغة.



وتم تحويل المصابين إلى مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط، لتلقي العلاج وتم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الواقعة على النيابة العامة للتحقيق فيها.



يذكر أن الواقعة ليست الأولى في المستشفى الخاص، حيث سقط المصعد الخاص بها أكثر من ٣ مرات وتسبب في إصابات بالغة.





وشهد طريق مدينة فارسكور، مساء أمس الخميس، وقوع حادث سير مروع بين سيارة ملاكي ومقطورة، وعلى الفور أبلغ الأهالى إدارة المرور وتمكنت من رفع حطام السيارات، وفتح الطرق أمام حركة السير.





وتلقى اللواء إسماعيل حسين اسماعيل مدير أمن محافظة دمياط، إخطار يفيد بتعطل حركة السير بطريق مدينة فارسكور لدقائق جراء حادث سير مروع وقع بين سيارة ملاكي ومقطورة على الطريق.



وانتقلت قوات المرور إلى موقع الحادث وتمكنت من رفع حطام السيارات وفتح الطريق أمام حركة السيارات بالطرق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وقام الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بمحافظة دمياط، بأولى جولاته الميدانية صباح يوم الخميس بعد توليه المنصب.



وتفقد "طلحة"، مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط بصحبة النائب محمد الحمادى الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.



وشملت الجولة المستشفى والأقسام التى تم افتتاحها فيها وعدد الحالات التي تم استقبالها، كما قام بالتأكيد على نوبتجيات الأعضاء، مشددا على تحويل اي مقصر للتحقيق وأنه لن يسمح بوجود غيابات أو إهمال داخل المستشفى، مؤكدا انه سيتابع كافة المستشفيات في جولات ميدانية مفاجأة للوقوف على الخدمة الطبية ميدانيا.