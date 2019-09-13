بـ"الانفوجراف".. أبرز ما تضمنته مؤتمرات الشباب الماضية

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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، انفوجرافا يرصد أهم ما خرجت به مؤتمرات الشباب السابقة من قرارات:



مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:

حيث قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.



مؤتمر الشباب بأسوان:

أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي.



مؤتمر الشباب بالإسماعيلية:

جاءت توصيات المؤتمر بالتوجيه إلى ميكنة المنظومة السيادية مثل الجمارك والضرائب للحد من التسرب المالي، والبدء في إنشاء االمجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية.



مؤتمر الشباب الإسكندرية:

وجهت توصيات المؤتمر إلى دعم االدولة الكامل لمنتدى حوار شباب العالم، وضع آلية لتنفيذ استراتيجية 2030، وتكثيف الجهود لتطوير محافظة الأسكندرية، واستكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر، ودراسة قيود الارتفاع بمحافظة الغربية، وإيجاد بدائل لظهير صحراوي لها.



مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:

أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.



منتدى شرم الشيخ:

وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف.



مؤتمر العاصمة الإدارية:

وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي.

