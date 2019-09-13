مايلي سايرس وصديقاتها يطرحن Don’t Call Me Angel





أطلقت المطربات العالميات " إريانا جراندى ومايلي سايرس ولانا دل راى"، منذ قليل، الكليب الذى طال انتظاره Don’t Call Me Angel.





وحصد الكليب حصد ملايين المشاهدات فى ساعات قليلة من عرضه، وسرعان ما تصدر المشهد عبر منصات السوشيال ميديا وموقع اليوتيوب ليتربع على المركز الاول بحثاً وتعليقاً.





وظهرت سايرس بشكل مختلف فى الكليب وهى تنتقم من رجل مقيد داخل حلبة مصارعة، وتقوم بلكم جثمان التدريب بشدة، فى إشارة إلى حالتها العاطفية وانفصالها عن زوجها ليام هيمسوورث منذ أسابيع بعد زواج دام لأكثر من 6 أشهر.





وطرحت سايرس أغنية بعنوان Slide Away منذ أيام قليلة، تسرد فيها تفاصيل حياتها وعلاقتها مع زوجها السابق ليام هيمسوورث، بعد فشلهما فى الاستمرار فى تلك العلاقة العاطفية التى جمعتهما منذ سنوات.



