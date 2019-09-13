وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لقبرص (فيديو)

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نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل عودة الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية لجمهورية قبرص.



وأوضح الفيديو، أن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والوفد المرافق له، عادوا إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية على مدار اليومين الماضيين لجمهورية قبرص، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.



وأجرى القائد العام خلال الزيارة جلسة مباحثات مع السيد سافاس أنجليديس، وزير الدفاع القبرصي، على صعيد التعاون العسكري والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.



كما التقى القائد العام بالرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بحضور وزير الدفاع القبرصي، ونقل الفريق أول محمد زكي خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أشاد الرئيس القبرصي خلال اللقاء بالعلاقات المصرية القبرصية وتوافق الرؤى بين البلدين حول مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



كما قام القائد العام يرافقه وزير الدفاع القبرصي بزيارة للوحدات الخاصة القبرصية شاهدوا خلالها عدد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي والتي أظهرت مدى الكفاءة العالية لتلك الوحدات.



وقام الفريق اول محمد زكى بزيارة مقر البرلمان القبرصي والتقى خلال الزيارة برئيس البرلمان الذى رحب بزيارة وزير الدفاع المصري والوفد المرافق له، كما أشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، معربًا عن سعادته بتلك الزيارة نظرًا لما تمثله مصر من أهمية استراتيجية بمنطقة الشرق الأوسط.



أعرب الفريق أول محمد زكي، في ختام الزيارة، عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون مع قبرص ولاسيما في المجال العسكري والتدريبات المشتركة.



من جانبه أشاد وزير الدفاع القبرصي بجهود مصر ودورها الداعم للأمن والاستقرار علي المستويين الإقليمي والدولي، معربًا عن تطلعه إلى استمرار الشراكة العسكرية الوثيقة بين البلدين.



وحضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

