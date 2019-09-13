وزارة قطاع الأعمال تشترى 24 ألف قنطار قطن من الفيوم وبني سويف بالأسعار العالمية

اشترت شركات تجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، الأقطان من المزارعين في محافظتي الفيوم وبنى سويف وفقا لنظام التداول الجديد الذي يطبق تجريبيا في كلتا المحافظتين لموسم 2019.





ووصلت كميات الأقطان المشتراة منذ بدء موسم الجني وحتى الآن إلي 23.9 ألف قنطار، وذلك من خلال المزادات العلنية التي تجرى على الأقطان المستلمة من المزارعين بمراكز التجميع، بقيمة إجمالية 50.2 مليون جنيه، وبسعر 2100 جنيه للقنطار، ويتم احتساب سعر القنطار وفقا لمتوسط الأسعار العالمية بين قطن البيما الأمريكي طويل التيلة والقطن قصير التيلة إندكس A .





وتم تحديد عدد 17 مركزا لاستلام الأقطان فى الفيوم وبنى سويف وفقا لمناطق زراعة القطن في المحافظتين، حيث يجري تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها ودوبارة قطنية لحياكة الأكياس، ويتم استلام الأقطان معبأة في تلك الأكياس يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الثالثة عصرا (ما عدا يوم الجمعة).





يحصل المزارعون( وفقا لنظام التداول الجديد ) على 70% من ثمن القطن من قبل الشركة الراسي عليها المزاد فيما تقوم الشركة بسداد الـ30% المتبقية للمزارعين خلال أسبوع من تاريخ إجراء المزاد، وذلك بعد تحديد معدل التصافي وفروق الرتب.





من ناحية أخرى، واصلت شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص إحجامها عن المشاركة في تلك المزادات بدعوى ارتفاع سعر فتح المزاد.





يتوجب على الشركات الراغبة بالاشتراك في هذه المزادات التسجيل لدى شركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة (المسؤولة عن إدارة مراكز التجميع) مع تقديم خطاب ضمان ساري حتى نهاية نوفمبر 2019.





النظام الجديد لتداول القطن والذي يطبق تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف لموسم 2019 يأتي في إطار حرص الدولة على النهوض بمنظومة القطن المصري، ويهدف إلى التغلب على سلبيات النظام السابق، والتي أدت إلى تدهور جودة القطن المصري مما أثر سلبا على سمعته بين الأقطان العالمية، كما يمكن النظام الجديد المزارع من الحصول على أعلى سعر يضاهي الأسعار العالمية من خلال مزادات تجرى في اليوم التالي لاستلام الأقطان من المزارعين مباشرة ودون تدخل من الوسطاء.