تحرير 159 محضر خلال حملات مكثفة بمركز العدوة بالمنيا



وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.



ضبط 50 مخالفه تموينية



تواصل مديرية التموين بالمنيا، جهودها فى ضبط ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتوجيهات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بهدف متابعة الأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط 50 مخالفه منها 29 مخالفه للمخابز البلدية شملت، 8 مخالفات لنقص الوزن، و4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مخالفه لعدم وجود ميزان، مخالفه لعدم وجود سجلات، و15 مخالفه لقضايا أخرى متنوعة.



بالإضافة إلى 21 مخالفات في مجال الأسواق منها، 8 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات، مخالفتين لمحلات بدون ترخيص، مخالفه لذبح لحوم خارج السلخانة، 8 مخالفات لمنتجات مجهولة المصدر، مخالفه لعدم حيازة شهادة صحية، ومخالفه للتلاعب في المقررات التموينية.



وأضاف وكيل الوزارة أن الحملات التفتيش يتم تنظيمها بصفه دوريه في جميع مراكز المحافظة من اجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.





حملة بيطرية علي أسواق المنيا



وفي سياق متصل، شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم في مراكز المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والجهات المعنية،تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية ضبطت خلال الحملة 39 كجم لحوم منها، 32 كجم لحوم للذبح خارج المجازر الحكومية، و7 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى انه تم مصادرة كافة المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والقضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.

حررت الوحدة المحلية لمركز العدوة بالمنيا، 159 محضر خلال حملات كبرى نظمتها الوحدة المحلية لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والارتقاء بمنظومة النظافة بقرى المدينة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف حملات الإزالات والنظافة العامة ورفع كفاءة الطرق الداخلية بجميع شوارع قري ومدن المحافظة.قال محمد السيد رئيس مركز العدوة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 159 محضر منها، 132 إزالة إدارية، 7 محاضر للنظافة، 20 محضر إشغالات للطريق في إطار جهود الوحدة المحلية لرفع وإزالة الإشغالات ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى التابعة للمركز.