بوكي مهاجم نورويتش يفوز بأفضل لاعب في البريميرليج هذا الشهر
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:13 م
Advertisements
مصطفي صابر
Advertisements
Advertisements
اختير مهاجم نورويتش تيمو بوكي أفضل لاعب في الدوري الممتاز في أغسطس.
وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا خمسة أهداف في أربع مباريات في شهر الافتتاح والتي تضمنت ثلاثة أهداف ضد نيوكاسل.
وفاز بوكي على مانشستر سيتي سيرجيو اجويرو وراهيم سترلنج وكيفن دي بروين وليفربول روبرتو فيرمينو وبورنلي اشلي بارنز.
وقال لموقع canaries.co.uk "اعتقدت أن بإمكاني تسجيل أهداف على هذا المستوى ولكني لم أعتقد أبداً أنني سأسجل خمسة في أربع مباريات"
"إنه لشرف كبير. لقد لعبنا كرة قدم جيدة ضد بعض المعارضين الصعبة وبالتالي لم تكن بداية سهلة.
"لقد كانت بداية رائعة لهذا الموسم ، لذلك أنا سعيد حقًا بهذا الأمر ، ونحن الآن بحاجة للبدء في الحصول على المزيد من النقاط."
انضم بوكي إلى نورويتش في عام 2018 في صفقة انتقال حر ، حيث وقع صفقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان أفضل هداف للبطولة في الموسم الماضي خلال الجولة الترويجية للنادي.
Advertisements
- هاري كين: سأسجل في كل مباراة
- إيطاليا تسعي لفك نحس "سان سيرو" أمام البرتغال
- "تيفيز" يتمنى التتويج بكأس "ليبرتادوريس"
- ساري: لا أفهم كيف أضاع اللاعبين كل هذه الفرص !
- الفتح يضم "صقر عطيف" من أحد
- "بوكي" في الصدارة وصلاح يقترب.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم
- ترتيب هدافي الدوري الانجليزي 2020 .. "تيمو بوكي" في الصدارة!
- ترتيب هدافي الدوري الانجليزي.. أجويرو في الصدارة
- 6 لاعبين يتنافسون على جائزة لاعب الشهر في البريميرليج