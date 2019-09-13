محاضرة فنية من فايلر للاعبي الأهلي لشرح نقاط القوة والضعف في كانو سبورت
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:09 م
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علي نبوي
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يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنيه مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء؛ يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل إثيوبيا في دور الـ64من البطولة.
ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية ــ.
اهتمام إعلامي في غينيا ببعثة الأهلي
أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بتواجد بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة .
وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس على استاد مالابو وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات، مشددة على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يتملكه من خبرات كبيرة ،وقوام قوي من اللاعبين الدوليين.
ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.
ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية ــ.
اهتمام إعلامي في غينيا ببعثة الأهلي
أبدت وسائل الإعلام في غينيا الاستوائية اهتماما كبيرا بتواجد بعثة الأهلي بالعاصمة مالابو لمواجهة فريق كانو سبورت في ذهاب دور الـ32لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة من مساء غد السبت بتوقيت القاهرة .
وبثت قناة غينيا الاستوائية الرئيسية تقريرا مطولا عن النادي الأهلي وجانبا من استقبال بعثة الفريق وجزءا من التدريبات التي أجراها أمس على استاد مالابو وأكدت القناة أن الأهلي أكبر الأندية الإفريقية، ويمتلك خبرات كبيرة في القارة وسجلا حافلا بالإنجازات، مشددة على أن الأهلي يعد المرشح الأول للفوز بالبطولة هذا الموسم، لما يتملكه من خبرات كبيرة ،وقوام قوي من اللاعبين الدوليين.
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