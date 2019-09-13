مراحل الحصول على بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوي الإعاقة

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أكدت نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى، أن تطوير قدرات الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمكاتب التاهيل وتعزيز مهارتهم فى مجال تطبيق إستمارة التقييم الوظيفى الخاصة بتشخيص ذوى الإعاقة والذى يعد جزءا من تقييم الاشخاص ذوى الاعاقة سواء من حيث النوع أو الدرجة التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.



وأشارت القباج إلى أن كل مواطن يتقدم للحصول على بطاقة خدمات متكاملة للاشخاص ذوى الاعاقة يمر بمرحلة التقييم الطبى الذى تقوم به وزارة الصحة والسكان، يليه التقييم الوظيفى الذى تقوم به وزارة التضامن الإجتماعى يلى ذلك البث فى إعاقة الشخص طبقا للتعريف الذى جاء به القانون ثم يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة والتى يتم تسليمها من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بالرقم القومى ومن خلالها يحصل على كافة الخدمات المتكاملة من كافة الوزارات.



وأضافت القباج ذلك ياتى فى إطار إنطلاق وزارة التضامن الاجتماعي خلال عام 2019 والعام المالى الحالى لإصدار متوسط 5 مليون بطاقة للاشخاص ذوى الاعاقة.



وعقدت وزارة التضامن الأجتماعي، اليوم، النسخة الثالثة من الورش التدريبية الخاصة بتدريب مكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الاعاقة، والذى افتتحته نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعى بمشاركة مديرى مكاتب التاهيل والاخصائين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى 23 مكتب تأهيل بمحافظة القاهرة.



وتتناول جلسات عمل البرنامج التدريبى والذى يقدمه عدد من الخبراء فى مجال الاعاقة ويستمر على مدى 5 أيام العديد من المحاور المتعلقة بالتاهيل ومنها الأدوار المنوطة بمكاتب التأهيل ونظام استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة قضايا مكاتب التأهيل وتقدير إحتياجات المكاتب والعاملين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الحقوق والخدمات المتاحة وتتضمن فعاليات اليوم الثانى استمارة التقييم الوظيفي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم أثناء التقييم،الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات ذات الصلة لكل منهما وآليات الإحالة.



ويتضمن اليوم الثالث عبر جلساته الرعاية الذاتية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة والمشاركة في الأسرة والعمل والمجتمع في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإعاقة السمعية والسمع والكلام والإعاقة الذهنية والقدرات المعرفية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة لكل منهما.



ويناقش اليوم الرابع التوحد والتواصل والتفاعل في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإتزان الوجداني والعاطفي في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة شرح نظام الميكنة مع تطبيق عملي على تقييم أشخاص من ذوي الإعاقة.



ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل تدريب عملي على التقييم الوظيفي لعدد 20 حالة من الأشخاص ذوي إعاقات متنوعة وفئات عمرية مختلفة مع تحديد الإحتياجات ذات الصلة وأمثلة لأماكن الإحالة مع مراجعة التقييمات والحالات.