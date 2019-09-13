"القباج": إصدار بطاقة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة تصدر بالتنسيق بين "التضامن" و"الصحة"

وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، النسخة الثالثة من الورش التدريبية الخاصة بتدريب مكاتب التأهيل على التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذى افتتحته نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي بمشاركة مديرى مكاتب التاهيل والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على مستوى 23 مكتب تأهيل بمحافظة القاهرة.





وتتناول جلسات عمل البرنامج التدريبي والذي يقدمه عدد من الخبراء في مجال الإعاقة ويستمر على مدى 5 أيام العديد من المحاور المتعلقة بالتأهيل ومنها الأدوار المنوطة بمكاتب التأهيل ونظام استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة قضايا مكاتب التأهيل وتقدير احتياجات المكاتب والعاملين قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية الحقوق والخدمات المتاحة وتتضمن فعاليات اليوم الثاني استمارة التقييم الوظيفي والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقيهم أثناء التقييم، الإعاقة الحركية والإعاقة البصرية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات ذات الصلة لكل منهما وآليات الإحالة.





ويتضمن اليوم الثالث عبر جلساته الرعاية الذاتية في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة والمشاركة في الأسرة والعمل والمجتمع في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الإعاقة السمعية والسمع والكلام والإعاقة الذهنية والقدرات المعرفية في إستمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة لكل منهما.





ويناقش اليوم الرابع التوحد والتواصل والتفاعل في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة الاتزان الوجداني والعاطفي في استمارة التقييم وتحديد الإحتياجات وآليات الإحالة شرح نظام الميكنة مع تطبيق عملي على تقييم أشخاص من ذوي الإعاقة.

أشارت نفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، أن هذه بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الأعاقة تصدرها وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة لإثبات الإعاقة وتقديم الخدمات المتكاملة للمواطن ويعتد بالبيانات التي تتضمنها البطاقة فى إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التى يتعامل معها الشخص وتجدد كل ٥ سنوات.وأضافت القباج، أن خطوات إصدارها تتضمن التسجيل الإليكتروني لحجز موعد للقومسيون الطبي، وذلك على الموقع الخاص بذلك والذي ستطلقه وزارة الصحة يلي ذلك إرسال نتائج الكشف إلى مكاتب التاهيل والتي ستقوم بدورها بإجراء الكشف الوظيفي واستيفاء البيانات يلي ذلك استخراج لبطاقة الخدمات المتكاملة والتي سيتم استلامها من خلال مكاتب البريد، بالإضافة إلى تضمن البطاقات خاصية ميزة والتي ستسمح للمستحقين بالتعامل المالي مع جميع الجهات الحكومية بعد تفعيلها.ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل تدريبا عمليا على التقييم الوظيفي لعدد 20 حالة من الأشخاص ذوي إعاقات متنوعة وفئات عمرية مختلفة مع تحديد الاحتياجات ذات الصلة وأمثلة لأماكن الإحالة مع مراجعة التقييمات والحالات.