محافظ البحر الأحمر ووزير الكهرباء يؤديان صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بالغردقة (صور)

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أدي اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وألدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صلاة الجمعة من داخل مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة، وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان " واجب المعلُم والمتعلُم ".



وقال خطيب الجمعة أننا علي مشارف عام دراسي جديد، نسأل الله عز وجل أن يكون عام جد واجتهاد وتفوق لأبنائنا جميعًا، مضيفًا بأنه مما لا شك فيه أن الإسلام قد أعطي العلم أولوية كبري، وعناية خاصة، فهو حياة القلوب ومصباح الأبصار إذ يبلغ العلم بصاحبه منازل الأخيار والدرجات العليا في الدنيا والآخرة، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام.



وأضاف خطيب الجمعة أن الإسلام أظهر عنايته بالعلم والترغيب فيه مع أول ما نزل من الذكر الحكيم، حيث قال الله الحق سبحانه وتعالي " اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ،عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ "، فأول أمر نزل به الوحي هو الأمر بالقراءة التي هي أبواب العلم، ثم تأتي الإشارة بعد إلي القلم الذي هو وسيلة تدوين العلم ونقله وفي هذا تنبيه للناس كافة علي بيان فضل العلم والترغيب في طلبه والحث عليه.



وفي نهاية الخطبة أوضح الخطيب أن الإمام علي رضي الله عنه قال أن العلم خير من المال وأن العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم والمال تنقصه النفقه والعلم يزكو بالإنفاق، مضيفًا بأن للعلم أخلاق عظيمة وآداب كريمة ينبغي أن يتحلي بها طالبه ومعلمه علي حد سواء، مؤكدًا علي ضرورة أن يبتغيا المعلم والمتعلم وجه الله عز وجل وأن يحذرا من الرياء والسمعة، كما أن للعلم جملة من الأمور يجب أن يتحلي بها طالب العلم من أهمها الحرص علي التعلم والمواظبة عليه بدون كسل فلا يضيع وقته فيما لا يفيد، وأيضًا يجب توقير المعلم واحترامه فلا يتجرأ الطالب علي معلمه.





بتكلفة 150 مليون جنيها عبدالله وشاكر يتفقدان شبكة القصير الأولى





تفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الجمعة، شبكة الكهرباء لأول مرة لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، بحضور، عدد من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منهم المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء.



حيث تعد محطة الكهرباء الجديدة بمدينة القيصر جنوب محافظة البحر الأحمر، واحدة من المشاريع القومية العملاقة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي سوف تغير خريطة التنمية في جنوب محافظة البحر الأحمر لربط مدينة القصير بالشبكة الموحدة للجمهورية لأول مرة.



وقال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، تخطت التكلفة الإجمالية للشبكة 150 مليون جنيها، يذكر أن المحطة تعمل بطاقة 2 محول 2 جهد 220 ك. ف بقوة 2266 ك. ف بقدرة 100 ميجا وات.



وكانت أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء قد انتهت من وضع "جهد 220 ك. ف"، على خط "القصير- سفاجا"، وجارى حاليًا تنفيذ خط بطول 300 كم من القصير لمرسى علم ومنها إلى برنيس لتمتد الشبكة الكهربية جهد "220٠ كَ. ف" بطول الساحل الجنوبى الشرقى لمحافظة البحر الأحمر، مما يسهم بشكل كبير في تنمية هذه المناطق ووضعها على الخريطة السياحية لمصر.





كان اللواء احمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مساء أمس الخميس بمدينة الغردقة.



حيث تم استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة لتوفير الطاقه الكهربائيه لكافة المشاريع في جنوب البحر الأحمر.



وأشار وزير الكهرباء أن الوزارة جاهزة لتلبية كل مطالب محافظة البحر الأحمر حيث ان المحافظة من اهم ركائز الاقتصاد المصري لما لها من اهمية كبيرة علي المستوي الدولي من سياحه موجها كل الشكر والتقدير والاحترام لكل يد تعمل وتبني في هذه المحافظة.



وتابع وزير الكهرباء أن مدن جنوب محافظة البحر الأحمر ستشهد الفترة المقبلة نقلة نوعية وجديدة في قطاع الكهرباء، موضحًا تلك المشروعات العملاقة التي تنفذها الوزارة تعمل على تحسين تقديم الخدمة لجميع المواطنين.



ومن جانبه قال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أن محافظة البحر الأحمر تعد من المحافظات الغنية بالعديد من العناصر الهامة والحيوية، موضحًا يتم التنسيق مع جميع الوزارة لتوفير جميع متطلبات المحافظة ومنها وزارة الكهرباء التي أحدثت نقله فارقة في قطاع الكهرباء في جميع محافظات مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة.

