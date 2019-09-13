ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صورة جديدة لـ سامح حسين وزوجته وبناته على خشبة المسرح

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 12:04 م
Advertisements
صورة جديدة لـ سامح حسين وزوجته وبناته على خشبة المسرح
سامح حسين
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
شارك الفنان سامح حسين، مجموعة من الصور، التى تضم زوجته وبناته على خشبة المسرح، وكتب سامح  حسين على الصور، التى نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام": " 😍😀 إنها حقًا عائلة فنية".

جدير بالذكر، أن سامح حسين يشارك في مسرحية "المتفائل" ويعرض على المسرح القومي، ويشاركه البطولة سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عن رواية "كانديد" للأديب العالمي فولتير، ومن إخراج إسلام إمام.



Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون