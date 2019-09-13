مواجهات نارية في الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين

ينتظر عشاق الدوري السعودي للمحترفين مواجهات هذا الأسبوع حيث ستكون مواجهة من العيار الثقيل ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي مواجهات هذا الأسبوع.





- النصر السعودي يبحث عن تصدر الدوري السعودي :

نادي النصر السعودي بمواصلة انتصاراته على حساب فريق الشباب السعودي في «ديربي» العاصمة في الرياض في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد التوقف الأخير لمشاركة المنتخب السعودي الأول في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في المباراة التي جمعته مع اليمن وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين ويتطلع أيضًا نادي الاتحاد السعودي على مزاحمة النصر السعودي والهلال السعودي على كرسي الصدارة وتحقيق انتصاره الثالث على التوالي على حساب ضمك حزين الجولة الأخيرة بينما يأمل فريق التعاون السعودي بتحقيق أول انتصاراته هذا الموسم عندما يلاقي ضيفه فريق العدالة السعودي الطامح بمواصلة انطلاقته الرائعة ونتائجه المميزة.





-مواجهات نارية يوم السبت أبرزها الهلال السعودي ضد الفيحاء :

وتستكمل مواجهات الجولة الثلاثة بثلاث مواجهات يوم السبت حيث يدخل فريق الهلال السعودي متصدر ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين على مواجهة نارية ضد فريق الفيحاء السعودي بينما يستقبل الأهلي السعودي المنتشي بانتصاره الأخير ضد فريق الوحدة السعودي الباحث عن أولى النقاط هذا الموسم حيث لم يحصل على أي نقاط خلال المواجهتين ويصطدم الرائد السعودي صاحب الأرض والجمهور برغبة ضيفه أبها السعودي الذي فاز في الجولة الماضية وتختتم مواجهات الجولة مساء بعد غدٍ يوم (الأحد) بمواجهة الإتفاق السعودي ضد فريق الحزم السعودي ويلاقي الفيصلي السعودي منافسه الفتح السعودي.





- النصر السعودي ضد خصم عنيد نحو صدارة الدوري :

وتعتبر أقوى مواجهة هذا الأسبوع هي مواجهة النصر ضد الشباب حيث يرغب فريق النصر السعودي باستعادة كرسي الصدارة والمحافظة على لقب البطولة حيث توج بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي ويمتلك أصحاب الأرض أسماء مميزة في جميع مراكز الفريق بفضل الاستقرار الفني والعناصر الذي كان عليه الفريق من الموسم الماضي وعلى الوجه الآخر قد توقفت الانطلاقة الشبابية في الجولة الماضية بعد التعادل مع الفيصلي السعودي سلبياً ووصل الشباب للنقطة 4 وتراجع للمركز السادس ويدخل الفريق اللقاء ويأمل الفوز.





- الاتحاد السعودي يبحث لإستكمال الانتصارات :

ويتحفز فريق الاتحاد لمواصلة انطلاقته المميزة وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي على حساب فريق السعودي والاقتراب من الهلال والنصر ولن يرضى المدير الفني التشيلي سييرا بأقل من العلامة الكاملة.

- ضمك السعودي يبحث عن أول فوز :

ويبحث ضمك السعودي صاحب المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي عن تحقيق أول انتصار له في الدوري السعودي للمحترفين، بعد الخسارتين المتتاليتين ، إلا أن أصحاب الأرض الذين يخوضون لقاءهم الأول بين جماهيرهم هذا الموسم يعلمون جيداً قوة الفريق الاتحادي الذي يضم أسماء محلية وأجنبية مميزة في جميع المراكز، ولن يجازف مدرب ضمك في النواحي الهجومية، ومن المرجح أن يحدث عدد من التغييرات سواء على مستوى القائمة الأساسية أو مراكز اللاعبين داخل الملعب.





- التعاون السعودي يبحث عن أول فوز :

ويبحث فريق التعاون السعودي الذي يحتل المركز الـ11، عن تحقيق أول انتصارات له هذا الموسم بعد تعادله في الجولة الأولى مع الحزم السعودي بهدف لكل فريق ، وتأجل لقاؤه بالاتحاد في الجولة الثانية لمشاركة الاتحاد في بطولة الأندية العربية، وكانت فترة التوقف فرصة لمعالجة الأمور الفنية في فريق التعاون السعودي و يبحث فريق العدالة عن العودة بالعلامة الكاملة والتمسُّك بالمركز الرابع في جدول الدوري السعودي بعد تعادله مع الأهلي في الجولة الأولى قبل أن يفوز على ضمك برباعية.