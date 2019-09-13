بدر الدين للبترول: حفر 39 بئرا جديد لإنتاج 6700 برميل زيت و23 مليون قدم مكعب غاز يومياً

استمراراً للجهود التي يبذلها قطاع البترول لزيادة معدلات انتاج البترول والغاز الطبيعى وضمان تأمين استدامة الامدادات للسوق المحلى والقطاعات الحيوية بالدولة، تم عمل برنامج للمسح السيزمى على مساحة 2000 كيلومتر بكافة مناطق عمل شركة بدر الدين .





نجحت شركة بدر الدين للبترول في وضع 39 بئراً جديداً على خريطة الإنتاج في العام المالى 2018/2019 بمعدل انتاج يقدر بحوالى 6700 برميل زيت خام ومتكثفات و23 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يومياً .





وأوضحت نتائج أعمال شركة بدر الدين للبترول لعام 2018/2019 التي قدمها المهندس صلاح عبد الكريم رئيس الشركة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الشركة قامت بزيادة عدد الحفارات لتصل إلى 7 أجهزة حفر نجحت في حفر 53 بئراً ما بين استكشافى وتنموى وتقييمى ، ليصل الإنتاج اليومى للشركة خلال العام إلى أكثر من 120 ألف برميل زيت مكافئ (غاز وزيت خام ومتكثفات) ارتفع حالياً إلى 124 ألف برميل مكافئ يومياً .





وأضاف أن الشركة نفذت خطة متكاملة لإصلاح وتحسين أداء الآبار وتنشيطها بالحامض والتكسير الهيدروليكى حيث تولى الشركة أهمية كبيرة لتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى أنشطة الحفر واكمال الآبار خاصة الخزانات العميقة التي يصعب التعامل معها سوى بالتكنولوجيات المتطورة لتحويلها لآبار مجدية اقتصادياً ، كما بدأت الشركة فى عمل برنامج مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بأحدث التقنيات في مناطق امتياز الشركة بالصحراء الغربية يغطى مساحة إجمالية تتخطى ألفين كيلومتر مربع بتكلفة تقدر بحوالى 20 مليون دولار وهو ما يعكس ثقة شركة شل العالمية الشريك الأجنبي فى مناخ الاستثمار فى مصر والاحتمالات الواعدة بها .





كما تعمل الشركة من خلال استراتيجية متكاملة لإدارة منظومة السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وفقاً لأحدث الوسائل المستخدمة عالمياً فى مختلف أنشطتها المتعددة .



