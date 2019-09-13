مدن تعرض المال مقابل السكن.. اخرهم مدينة إيطالية تدفع نصف مليون جنية لمن يسكنها (تعرف على الشروط)

تقع موليز بين سلسلة جبال أبنين وساحل البحر الأدرياتيكي في جنوب إيطاليا، ولكن على الرغم من موقعها الرائع، فقد كان الشباب يغادرون بأعداد كبيرة





تشتهر مدينة موليز، الواقعة بين قمم جبال أبينين والساحل الأدرياتيكي، بحدائقها الوطنية التي تنطلق من خلالها الطرق القديمة، ولكن على الرغم من هذه الاجواء الرائعة، انخفض عدد السكان بأكثر من 9000 شخص منذ عام 2014 ولم يتم تسجيل أي حالة ولادة واحد في تسع مناطق خلال العام الماضي.





لذلك اعلنت المدينة الإيطالية الرائعة عن تقديم 25000 يورو، ما يقارب النصف مليون جنية مصري للسكان جدد كحافز للعيش في قراها المهجورة بعد رحيل جميع شبابها واقامة اعمال تجارية بها.









منذ عام 2014، غادر أكثر من 9000 شخص ووصل سكانها الحالين لسن الشيخوخة





وقد أ علن الرئيس دوناتو توما أن كل قرية يقل عدد سكانها عن 2000 نسمة ستقدم 700 يورو شهريًا لمدة ثلاث سنوات للقادمين الجدد الذين يعدون بفتح أعمال تجارية.





وصرح توما لصحيفة الغارديان: "يمكنهم فتح أي نوع من النشاط: متجر للخبز، مطعم، أي شيء، حيث إنها وسيلة لبث الحياة في مدننا مع زيادة عدد السكان أيضًا.





بالإضافة إلى ذلك، وعد كل من البلدات الصغيرة سيتم منح 10000 يورو كل شهر للمساعدة في تحسين بنيتها التحتية والأنشطة الثقافية.





موليز ليست وحدها، في الواقع جميع مدن إيطاليا تعاني من نقص السكان، حيث انخفض عدد المواطنين الإيطاليين من 2014-18 بمقدار 677000.





بلغ عدد المواطنين الإيطاليين في البلاد أدنى مستوى له في 90 عامًا حيث بلغ 55 مليونًا.





"موليز" ليست أول منطقة إيطالية تحاول نمو سكانها بهذه الطريقة





في عام 2017 ، قدمت قرية بورميدا الشمالية الغربية أكثر من 1600 جنيه إسترليني (2000 دولار) للراغبين في الانتقال إلى هناك. في ذلك الوقت كان هناك 394 نسمة فقط.





وفي وقت سابق من هذا العام، كانت Mussomeli، في صقلية، تقدم أقل من 2 جنيه إسترليني (2.50 دولار) للمنازل المهجورة، طالما قام المشترون بإجراء عمليات تجديد.





موليز

ثاني أصغر منطقة في إيطاليا، يبلغ عدد سكان موليز 305،000 نسمة، وهي مقسمة بين محافظتين ، كامبوباسو وإيزرنيا.





المنطقة غارقة في تاريخ القبائل السامنية القديمة التي حكمت قبل الرومان ، من حوالي 600 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد.





بعد الحكم الروماني ، كانت موليز جزءًا من دوقية بينفينتو لومبارد ، لكنها غيّرت في كثير من الأحيان أصحاب الإقطاع.





تشتهر عاصمة موليز، كامبوباسو، بقلعة مانفورت والأسوار القديمة التي تعود للقرون الوسطى.





تشتهر تيرمولي الواقعة على البحر الأدرياتيكي، في مقاطعة كامبوباسو أيضًا، بمنازل الصيادين الملونة التي تنتشر على الخط الساحلي وتعد وجهة سياحية شهيرة للعائلات الإيطالية.





Isernia هي المقاطعة الجبلية وموطنا للحديقة الوطنية التي تمتد عبر الحدود بين Abruzzo، وكذلك منتجعين للتزلج في Campitello Matese و Capracotta.





تشتهر مساراتها القديمة ، أو "tratturi" ، والتي من خلالها الرعاة توجيهت ماشيتهم لعدة قرون.









إيطاليا واحدة من العديد من الدول الأوروبية التي تعاني من شيخوخة السكان





في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت جزيرة أنتيكيثيرا اليونانية الصغيرة التي تقع بين جزيرة كريت وكيثيرا عن خطط لدفع رواتب جديدة للسكان بقيمة 450 جنيهًا إسترلينيًا (550 دولارًا) شهريًا ، بالإضافة إلى توفير المنازل والطعام مجانًا.





كان الشرط الوحيد الذي وضعه أسقف كيثيرا ومونيمفاسيا هو أن يكون السكان الجدد من عائلات شابة ، على أمل توظيف صيادين ومزارعين وبنائين وخبازين.





وفي سويسرا ، قالت إحدى القرى إنها ستقدم منازل خلابة على سفح الجبال مقابل 82 دولارًا فقط (دولار واحد) لإعادة إحياء خصائصها الحجرية القديمة.





تحيط بالبيوت المتهدمة في Monti Sciaga في مقاطعة Ticino الناطقة بالإيطالية أشجار جبال الألب وتتمتع بإطلالة خلابة على بحيرة Maggiore.





الشرط الوحيد للمشترين المحتملين للمنازل القديمة - المعروف باسم "rustici" - هو أنها ستكون هناك حاجة لإعادة بناء وتجديد ممتلكاتهم بالكامل.











