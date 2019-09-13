الحلقة الـ 10 لـ عروس بيروت يتصدر جوجل السعودية

استطاع مسلسل "عروس بيروت" للفنان ظافر العابدين، أن يتصدر مؤشرات محرك البحث جوجل في السعودية، وذلك بعد عرض أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل الذي يُعرض على قناة mbc 4 الفضائية، وشهدت تشويقًا وتصاعدًا في الأحداث استحوذ على اهتمام الجمهور.

يعرض مسلسل "عروس بيروت" على قناة "MBC4"، حيث بدأ عرض المسلسل في 1 سبتمبر الجاري.





أوقات عرضه

يعرض على "MBC4"، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.





وكانت حلقات المسلسل التي تُعرض على قناة mbc4 الفضائية من الأحد إلى الخميس، تشهد يوميًا تشويقًا وتصاعدًا في الأحداث تستحوذ على اهتمام الجمهور، مما يجعل الجمهور يحرص دومًا على مشاهدة المسلسل.





قصة المسلسل

وتدور قصة مسلسل عروس بيروت حول شاب اسمه فارس يقع في حب شابة حسناء تُدعى ثريا، ولكن والدتها المتسلطة ترفض هذه العلاقة وتحاربها مما يتسبب في الكثير من المصاعب لفارس الذي يواصل حبه لثريا مهما كان الثمن.





أبطال العمل

ومسلسل عروس بيروت من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شيمون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغى، ومرام على، ونخبة من النجوم.





سبب الضجة

وأثار المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقته الثالثة، إذ أنه يواجه اتهاما باستنساخ مشاهده من نسخته التركية "عروس اسطنبول"، الذي عرض في عام 2017.





اتهامات باستنساخ المسلسل

واستنكر مهاجمو مسلسل "عروس بيروت"، والذي بدأ عرضه على فضائية "إم بي سي 4" من بداية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، عملية الاستنساخ الكامل، كما استنكر الكثيرون الدبلجة التي تتم على بعض أصوات بعض النجوم في المسلسل.









وتمكن متابعون للمسلسل من رصد عدد من المشاهد المنسوخة بشكل كامل من النسخة التركية.









تشابه اسماء شخصيات المسلسلين

وكشف عدد من المشاهدين الذين سبق وأن تابعوا النسخة التركية "عروس اسطنبول"، أن حتى اسم البطلة "ثريا" التي تجسدها الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص، لم يتغير، فيما طرأ تغيير بسيط على اسم البطل من "فاروق" إلى "فارس"، الذي يجسده الممثل التونسي ظافر العابدين.









قائمة بمواعيد عرض المسلسل

مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على MBC4





العرض الأول: في تمام الساعة 9 مساءًا.





الإعادة الأولى: في تمام الساعة 2.30 صباحًا.





الإعادة الثانية: في تمام الساعة 6.30 صباحًا.





الإعادة الثالثة: في تمام الساعة 10 صباحًا.





الإعادة الرابعة: في تمام الساعة 5 مساءًا.





مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc العراق





العرض في تمام الساعة 11 مساءًا.





الإعادة في تمام الساعة 4 مساءًا.





مواعيد عرض مسلسل عروس بيروت على mbc 1





العرض في تمام الساعة 5 مساءًا.





الإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحًا.





الإعادة الثانية في تمام الساعة 1 مساءًا.