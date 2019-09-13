36 مليون مشاهدة لـ تكة ناصيف زيتون.. فيديو

حصدت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 35 مليونا و383 ألف مشاهدة حتى الآن وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.





تأتي الأعنية من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.





تكة يقدمها للفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة "لايف" خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.





وتقول كلمات أغنية تكة:

راح يوقف قلبي

دخيلك يا ربي

وشو حلوة عينيها

بضحكه

بتنسيني همي

وعم تمشي بدمي

وراح موت عليها...



