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36 مليون مشاهدة لـ تكة ناصيف زيتون.. فيديو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
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36 مليون مشاهدة لـ تكة ناصيف زيتون.. فيديو
ناصيف زيتون
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الفجر الفني
 
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حصدت أغنية تكة للفنان السوري ناصيف زيتون، 35 مليونا و383 ألف مشاهدة حتى الآن وذلك بعد طرحها في 13 يونيو الماضي عبر يوتيوب.

تأتي الأعنية من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

تكة يقدمها للفنان السوري ناصيف زيتون، لأول مرة "لايف" خلال حفله الغنائي المنتظر في مهرجان أعياد بيروت 2019.

وتقول كلمات أغنية تكة:
راح يوقف قلبي
دخيلك يا ربي
وشو حلوة عينيها
بضحكه
بتنسيني همي
وعم تمشي بدمي
وراح موت عليها...

يذكر أن الفنان السوري ناصيف زيتون، شارك في الماراثون الرمضاني 2019 من خلال غنائه تتر مسلسل "الهيبة الحصاد"، وقدم أغنية "أزمة ثقة" التي حققت نسبة مشاهدة عالية.
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