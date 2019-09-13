للمرة الأولى.. نتنياهو يعلق على "هروبه" من صواريخ فلسطينية
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:40 ص
Advertisements
وكالات
Advertisements
Advertisements
علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، على لحظة "هروبه" من التجمع الانتخابي الثلاثاء الماضي، لحظة إطلاق صواريخ على منطقة عسقلان من قطاع غزة.
وقال نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية، إن لحظة "هروبه" من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية).
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.
هذا وقالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء الماضي، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على "تويتر"، لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.
وقالت وسائل الإعلام، إنه وفي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، مما اضطره لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
وقبل أيام من موعد الانتخابات التشريعية في بلاده، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مدينة سوتشي، حيث التقي، مساء أمس الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
نتنياهو الذي يستعد لأكبر معركة انتخابية في تاريخه، يحاول تثبيت أركان حكمه، في ظل موجة معارضة قوية أسقطته من قبل في انتخابات أبريل الماضي، وتحاول تكرار الأمر نفسه في الانتخابات المقبلة.
وكتب نتنياهو: "هذه زيارة مهمة للغاية، نعمل حاليا على أكثر من ساحة، من أجل ضمان أمن إسرائيل إزاء المحاولات التي تقوم بها إيران والجهات الموالية لها لمهاجمتنا".
وتابع: "الساحة السورية هي الساحة الرئيسية ونسمع عن ذلك بين الحين والآخر. ومن المهم في نظرنا مواصلة الحفاظ على حرية العمل، التي يتمتع بها الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو ضد أهداف إيرانية وأهداف تابعة لحزب الله وأهداف إرهابية أخرى".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن: "الزيارة تهدف إلى مواصلة التنسيق المهم، الذي يمنع الاصطدامات بيننا والقوات الروسية، كما هي تهدف إلى مواصلة العمل على تحقيق الغاية المشتركة، التي قد اتفقنا عليها، التي لم تتحقق بعد".
واستطرد: "هناك شوط طويل حتى يتم تحقيقها وهي إخراج إيران من سوريا. هذا هو هدف الزيارة".
مائير كوهين، سياسي إسرائيلي ودبلوماسي سابق، قال إن "زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تأتي قبل 5 أيام من الانتخابات، وهو ما يكشف عن هواجس نتنياهو الانتخابية".
Advertisements