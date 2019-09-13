للمرة الأولى.. نتنياهو يعلق على "هروبه" من صواريخ فلسطينية





علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى، على لحظة "هروبه" من التجمع الانتخابي الثلاثاء الماضي، لحظة إطلاق صواريخ على منطقة عسقلان من قطاع غزة.





وقال نتنياهو لهيئة البث الإسرائيلية، إن لحظة "هروبه" من الصواريخ الفلسطينية جاءت التزاما منه بتعليمات الشاباك (جهاز المخابرات الإسرائيلية الداخلية).





وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تعامل مع لحظة الهروب بهدوء وبحالة من البرود التام، وبأنه تحدث مع الحضور بكل هدوء، وانسحب من القاعة بكل هدوء وبرود أيضا، بناء على تعليمات الشاباك.





هذا وقالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء الماضي، إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، هرب من تجمع انتخابي لحزب "الليكود" بمستوطنة أسدود حين دوت صافرات الإنذار إثر تعرضها لقصف صاروخي فلسطيني.





ووثق مقطع فيديو نشرته قناة 13 العبرية على "تويتر"، لحظة خروج نتنياهو من القاعة التي كان يلقي فيها كلمة بمستوطنة أسدود.





وقالت وسائل الإعلام، إنه وفي الوقت الذي كان يلقي فيه نتنياهو كلمة في فعالية انتخابية في عسقلان، اعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ وسمع صوت انفجارات وصافرات الإنذار، مما اضطره لقطع كلمته وتم إنزاله عن المنصة فورا.





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إطلاق صفارات الإنذار في بعض البلدات والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.



