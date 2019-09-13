عاملين يمزقان جسد زميلهم بـ "مطواه" للخلاف على أولوية جمع القمامة بشبرا الخيمة 

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مزق عاملين زميلهم بسلاح ابيض "مطواه " للخلاف علي أولوية جمع القمامة بشبرا الخيمة، جري نقل جثة المتوفي لمستشفي ناصر العام، وضبط المتهمان والتحفظ على أداة الواقعة وتولتالنيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ،اشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو أيمن ا م 38سنة، عامل جمع قمامة ومقيم بجوار مقهي المصطفي – بهتيم – دائرة القسم،مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.





وتبين من التحريات والفحص أنة حال تواجد المجنى عليه بناحية سكنه بجوار مقهي بهتيم – دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو" علي م ا " 25سنة، عامل جمع قمامة ومقيم بهتيم – دائرة القسم بسبب الخلاف علي أولوية جمع القمامة،تدخل علي أثرها المدعو " وصفي ش ا "34 سنة،عاطل ومقيم بهتيم - دائرة القسم.. لمناصرة الأخير، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته التي أودت بحياته،وفرا هاربان، وما أسفرت عنه الجهود من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بمضمون ما أسفر عنه الفحص.



في وقت لاحق، ونظرا للملاحقات الأمنية للمتهم الهارب فقد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب المدعو "وصفي ش "وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



وعثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، على جثة مجهولة الهوية داخل مقابر قرية عابد بمدينة طوخ وتم نقلها إلى مستشفى طوخ المركزى لاتخاذ اللازم.





تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد فوزى عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية فى العقد الرابع من العمر داخل مقابر قرية عابد التابعة لمدينة طوخ.





انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى المقابر وتبين أن الجثة فى وضع القرفصة ويرتدى جلبات رمادي.





وكلفت ضباط البحث الجنائى للتحرى على الواقعة وظروفها وملابستها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



وضبطت مباحث التموين بالقليوبية، أكثر من 10 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص بمدينة الخانكة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العقيد احمد عبدالعليم مدير مباحث تموين القليوبية بضبط 10،988طن "منظفات صناعية" منتج نهائى" متعددة الأغراض" وخامات إنتاجها غير مطابقة للمواصفات القياسية، بحيازة مسئول مصنع غير مرخص لإنتاج المنظفات، بدائرة مركز شرطة الخانكة تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وضبطت مباحث التموين بالقليوبية، قبل عدة أيام 13 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص بالقناطر الخيرية تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير امن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد سليم مدير مباحث تموين القليوبية، بضبط 13 طن "زيت طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى بحوزة مالك مصنع غير مرخص لتعبئة السلع الغذائية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.



وتبين أن المضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



كما ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، قبل أسبوعين 10 الآف لتر زيت طعام منتهي الصلاحية بمصنع غير مرخص بمدينة بنها تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.



وكان قد تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مباحث شرطة التموين بضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة الزيوت،بدائرة مركز شرطة بنها،لحيازته وتجميعه كميات من زيوت الطعام مجهولة المصدر ومنتهية تواريخ صلاحيتها من مرتجعات الأسواق والمحلات وإعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة.



وتم ضبط 14 طن مستلزمات إنتاج زيت طعام معبأة داخل تنكات، و10 الآلاف لتر زيت طعام "منتج نهائى معبأ" غير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير لجنة مفتشى الأغذية بالقليوبية، تمهيدًا لطرحه للبيع للجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتولت النيابة التحقيق.





وتمكنت أجهزة الامن بالقليوبية، من القبض علي تشكيل عصابي يضم 3 عاطلين تخصص في سرقة عربات التوك توك بمدينة الخانكة تحت تهددي الاسلحة النارية، القي القبض علي المتهمين الاول والثاني وجاري البحث عن الثالث وتولت النيابة التحقيق.







وكانت البلاغات قد انهالت أمام اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، بتعرض العديد المواطنين بسرقة مركبة التوك توك أثناء سيرها بالطريق العام ومن امام المنازل،وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير المباحث وقاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالخصوص والمقدم احمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز الخانكة والقي القبض علي المتهمان الأول والثاني وبحوزة الأول سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وتوك بدون لوحات معدنيه تحمل شاسيه رقم 62646 والمبلغ بسرقتها في واقعة المحضر رقم 15028 لسنة 2019م جنح مركز الخانكة بلاغ المدعو عبد الحميد ع م سن 23 سائق توك توك.





وبتطوير مناقشتهما أقرا بإرتكابهما واقعة سرقة مركبه توك توك بدون لوحات معدنيه تحمل شاسيه رقم 84324 والمبلغ بسرقته في واقعة المحضر رقم 15027 لسنة 2019م جنح مركز الخانكة بلاغ المدعو محمد ح س سن 19 سائق توك توك تحرر عن ذلك المحضر رقم 72 أحوال المركز ملحقًا للمحاضر الأصلية.





مزق عاملين زميلهم بسلاح ابيض "مطواه " للخلاف علي أولوية جمع القمامة بشبرا الخيمة، جري نقل جثة المتوفي لمستشفي ناصر العام، وضبط المتهمان والتحفظ على أداة الواقعة وتولتالنيابة التحقيق.





تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد اسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو أيمن ا م 38سنة، عامل جمع قمامة ومقيم بجوار مقهي المصطفي – بهتيم – دائرة القسم،مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسري، وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.





وتبين من التحريات والفحص أنة حال تواجد المجنى عليه بناحية سكنه بجوار مقهي بهتيم – دائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين المدعو" علي م ا " 25سنة، عامل جمع قمامة ومقيم بهتيم – دائرة القسم بسبب الخلاف علي أولوية جمع القمامة،تدخل علي أثرها المدعو " وصفي ش ا "34 سنة،عاطل ومقيم بهتيم - دائرة القسم.. لمناصرة الأخير، فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلي مشاجرة تعدي خلالها علي المجني عليه بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته التي أودت بحياته،وفرا هاربان، وما أسفرت عنه الجهود من ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بمضمون ما أسفر عنه الفحص.



في وقت لاحق، ونظرا للملاحقات الأمنية للمتهم الهارب فقد تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم الهارب المدعو "وصفي ش "وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة علي النحو المبين وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن مطواة، وتم التحفظ عليها، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





