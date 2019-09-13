أسبوع رئاسي مكثف.. متابعة مشروع الضبعة.. واستقبال وزير خارجية جيبوتي

شهد الأسبوع الرئاسي المنصرم، العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية، من بينها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، محمود على يوسف، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، ووفد الشئون الإسرائيلية واليهودية، بالإضافة إلى متابعة آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، وتكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.





استهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي، بعقد اجتماع مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، واطلع الرئيس على آخر التطورات الخاصة بتنفيذ مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بالمشاركة مع الجانب الروسي، وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جار العمل في المرحلة التحضيرية لما قبل الإنشاء، والتي تتضمن تجهيز الموقع، والأعمال والأنشطة الخاصة بالتصميم، واستكمال مرافق البنية التحتية، وإعداد التجهيزات اللازمة للبدء في إنشاء المحطة.





متابعة آخر تطورات محطة الضبعة

ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل لاستكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة تمهيدًا لدخول مشروع محطة الضبعة حيز التنفيذ الفعلي، مشددًا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان النووي في جميع مراحل إنشاء المحطة، ومؤكدًا أهمية الطاقة النووية كمجال مستقبلي للمساهمة في توليد الكهرباء في مصر على نحو يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة والاحتياجات الحالية والمستقبلية للمواطنين ويفي بمتطلبات الصناعة، فضلًا عن تنويع مزيج الطاقة الذي تعتمد عليه مصر لإنتاج الكهرباء.





وتناول آخر مستجدات إنشاء البنية التحتية الكهربائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض وزير الكهرباء الموقف التنفيذي لمشروع أنفاق كابلات الجهد الفائق الذي يضمن توفير التغذية الكهربائية للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن العمل في مشروع أنفاق الكهرباء يعد نقلة نوعية في هذا المجال والأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويسير وفقًا للجداول الزمنية المقررة.





لقاء وفد الشئون اليهودية بكندا

واستقبل الرئيس السيسي، وفد مركز الشئون اليهودية بكندا، وأكد الرئيس للوفد أن حل القضية الفلسطينية سيغير واقع المنطقة ويفتح آفاقًا واسعة لتنميتها وتطويرها وتوفير الرخاء والتقدم والأمن لجميع شعوبها.





ومن جانبهم أشاد أعضاء الوفد بجهود الرئيس في تعزيز قيم التسامح والسلام، مما رسخ التعايش التاريخي المشترك بين الأديان على أرض مصر التي طالما مثلت نموذجًا يحتذى به في احتضان واستيعاب مختلف روافد الحضارة الإنسانية المتنوعة، حسبما أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.





متابعة الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة

اجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





واطلع الرئيس، خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أوضحت السيدة وزيرة البيئة أنه جار العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، موضحة أن هناك تقدمًا مستمرًا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.





وقد وجه الرئيس في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.





استقبال وزير خارجية جيبوتي

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، محمود على يوسف، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، ورحب الرئيس بزيارة وزير الخارجية الجيبوتي إلى مصر، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الرئيس إسماعيل عمر جيله، ومشيدًا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين البلدين، والتي تتجلى في توافق الرؤى والمواقف في العديد من القضايا العربية والأفريقية والدولية، حسبما أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.





وسلم محمود على يوسف، الرئيس رسالة من الرئيس الجيبوتي، حيث ثمن الرئيس "جيله" تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين، معربًا عن تقديره الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومشيرًا إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي على شتى الأصعدة. كما تضمنت الرسالة الإعراب عن تقدير الرئيس الجيبوتي للقيادة الحكيمة للرئيس للاتحاد الأفريقي، مؤكدًا ثقته في نجاح مصر في تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاستها للاتحاد على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، لا سيما من خلال تحقيق الاندماج والتكامل القاري، بالإضافة إلى دفع الجهود الحثيثة لصون السلم والأمن في أفريقيا.





وتطرق اللقاء إلى التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية؛ حيث تم الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي في أقرب وقت، بالإضافة إلى الإشادة بالدور المتواصل للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توفير المساعدات الطبية والدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص مصر على تلبية الاحتياجات التنموية للأشقاء في جيبوتي.





كما تناول اللقاء تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي والقضايا الإقليمية، خاصةً المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الخصوص.



