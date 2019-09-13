"طعن صاحبه علشان الفلوس".. تفاصيل جديدة حول قتل سايس جراج بالعمرانية

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كشفت تحقيقات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة حول جريمة قتل سايس جراج على يد عاطل يوم الثلاثاء الماضي، بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، وتبين أن المتهم والمجني عليه كانا صديقين، ودائمين على الجلوس سويا.



وبينت التحقيقات أنه يوم الجريمة نشبت مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى "محمد.س" سايس جراج، والمتهم ويدعى "هاني.م"، عاطل، بسبب الخلاف على ركن سيارة بمنطقة المساحة بنطاق قسم شرطة العمرانية، والحصول من قائدها على بضع جنيهات مقابل ركن سيارته، حيث تطورت إلى مشاجرة أشهر خلالها المتهم سلاح أبيض سكين وتعدى على صديقه بالضرب وسط ذهول المارة بالشارع، وأسقطه قتيلًا متأثرًا بإصابته التي أودت بحياته في الحال، وفر هاربا.



وأكدت التحقيقات، أن أهالي المنطقة لحقوا بالمتهم حتى تمكنوا من الإمساك به، وتعدوا عليه بالضرب حتى فقد الوعي.



وكانت نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على عاطل لاتهامه بالتعدي على سايس جراج بالضرب بسلاح أبيض، محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بمنطقة المساحة، بنطاق القسم.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، والمقدم مصطفي عبد الله رئيس مباحث القسم، والرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم، وتبين نشوب مشاجرة بين سايس جراج وعاطل بسبب الخلاف على ركن سيارة، وتمكنت القوات من التحفظ على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

