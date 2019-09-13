أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام يستعرض الأسعار الاسترشادية لأهم الخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات في التقرير، على النحو التالي: حيث يبلغ سعر الطماطم 5 جنيهات للكيلو، وسعر البطاطس 8 جنيهات للكيلو، وسعر البصل 5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار 6 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر 5 جنيهات للكيلو، وسعر الباذنجان 4 جنيهات للكيلو، وسعر الملوخية 3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بـ 30 جنيهًا للكيلو.



في حين جاءت أسعار الفاكهة، على النحو التالي، حيث سجل الكانتلوب 7 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الجوافة 13 جنيهًا للكيلو، وسعر الكمثرى 15 جنيهًا للكيلو، وسعر التين البرشومي 25 جنيهًا للكيلو.



الجدير بالذكر أننا شهدنا ارتفاع في أسعار الطماطم والخيار البلدي والبامية في سوق التجزئة خلال الأيام الأخيرة.



هذا واعتبر حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية سابقة له، أن هذه الزيادة في الأسعار سببها يعود إلى انتهاء العروة الصيفية والتغيرات المناخية بين فصول السنة، مما ينتج عنه قلة المعروض.



وأوضح حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، أن سعر كيلو الطماطم ارتفع في سوق العبور بنحو جنيه، حيث يتراوح سعر كيلو الطماطم بأسواق التجزئة بين 6.5 جنيه و10 جنيهات، وسعر كيلو البامية بين 17 و20 جنيها، وسعر كيلو الخيار البلدي 6.5 جنيه، متوقعًا أن تعود أسعار هذه الأصناف إلى معدلها الطبيعي في الأسواق بعد دخول العروة الشتوية والتي تبدأ من منتصف أكتوبر المقبل.



في حين أن حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أشار إلى أن من أسباب ارتفاع سعر الطماطم في الأسواق حاليا هو فاصل العروات وبداية زراعة العروة الشتوية، منوهًا إلى أنها بدأت بالفعل موجة ارتفاع جديده لأسعار الطماطم بداية من شهر سبتمبر الجاري، متوقعا استمرار ارتفاع أسعار الطماطم حتى ظهور بشائر المحصول الجديد.



وشدد نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية سابقة له، على أن انخفاض أسعار الطماطم في العروات السابقة وزيادة تكلفة زراعتها حاليا يقلل من مساحة العروة الشتوية، مطالبًا بوجود سياسة زراعية فعليه ذات توقيتات محدده تساهم زيادة المعروض.

