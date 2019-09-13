تفاصيل عمل جديد لـ أكرم حسني وأحمد فهمي.. رمضان المقبل
الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
Advertisements
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تعاون الفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، في مسلسل "ريح المدام"، وذلك خلال الموسم الرمضاني في 2017.
وقرر أحمد فهمي وأكرم حسني، االعمل معا مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لإنطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل.
وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018 وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.
بينما كانت آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى 2019.
Advertisements
- هشام عباس يغني تتر مسلسل "ريح المدام"
- شاهد.. صفعة أكرم حسني على وجه أحمد أمين في برومو "الوصية"
- أحمد فهمي ضيف شرف مسلسلين في رمضان
- شاهد.. أكرم حسني وريم مصطفى في كواليس "الوصية" (صور)
- شاهد.. الأغنية الدعائية لمسلسل "الوصية" لـ أكرم حسني
- بعد عرض الحلقة الأولى من "الوصية".. الجمهور يشيد بكوميديا أكرم حسني وأحمد أمين
- ريم مصطفى تخطف الأنظار بـ"لوك" سعاد حسني (صورة)
- للمرة الثانية.. أحمد فهمي يقلد السقا في "الوصية"
- أحمد فهمي وأكرم حسني يتعاونان في "الكويسين"
- بعد نجاحه في السينما والدراما.. أكرم حسني يخوض تجربة المسرح
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار أكرم حسني وأحمد فهمي أكرم حسني وأحمد فهمي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD dramaتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر