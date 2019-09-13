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تفاصيل عمل جديد لـ أكرم حسني وأحمد فهمي.. رمضان المقبل

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 11:19 ص
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تفاصيل عمل جديد لـ أكرم حسني وأحمد فهمي.. رمضان المقبل
أكرم حسني وأحمد فهمي
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الفجر الفني
 
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تعاون الفنانين أحمد فهمي وأكرم حسني، في مسلسل "ريح المدام"، وذلك خلال الموسم الرمضاني في 2017.

وقرر أحمد فهمي وأكرم حسني، االعمل معا مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه خلال موسم رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل خلال الفترة المقبلة استعداداً لإنطلاق التصوير شهر ديسمبر المقبل.


وكان آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "الوصية" الذى عرض فى رمضان 2018  وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، من تأليف أيمن وتار ومصطفي حلمي وإخراج خالد الحلفاوي، وشاركه فى بطولة العمل أحمد أمين، وريم مصطفى وإسلام إبراهيم وأميرة الشريف، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف أحمد فهمى ومحمد ممدوح وسارة سلامة وياسمين رحمى ومنى ممدوح وآخرين.


بينما كانت آخر أعمال أحمد فهمى مسلسل "الواد سيد الشحات، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبد الرحمن، والذى عرض خلال موسم رمضان الماضى 2019.

 
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