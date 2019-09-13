تفاصيل العمل الجديد لـ هيفاء وهبي

غيرت شركة الانتاج لفيلم هيفاء وهبي الجديد، اسم العمل من "عقد الخواجة" إلى "حجر الإسكندر"، ومن المقرر انطلاق التصوير الأيام القليلة المقبلة.





تدور قصة الفيلم لـ كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين.





كما يقوم طاقم العمل، بعقد جلسات عمل حالياً لاختيار أكثر من نجم بجانب الفيشاوى وداوود للمشاركة فى الفيلم، ويكون معظم أماكن تصوير الفيلم خارج مصر حيث يحتاج العمل الى السفر لأكثر من دولة.





يذكر أن هيفاء وهبى تعود للسينما بعد غياب 5 سنوات منذ آخر عمل قدمته فى السينما مع النجم باسم سمرة فيلم "حلاوة روح" عام 2004.