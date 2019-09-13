ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إلقاء القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهم لأعمال تخريبية في مطار هيثرو

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
Advertisements
إلقاء القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهم لأعمال تخريبية في مطار هيثرو
صورة تعبيرية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على شخصين للاشتباه بتخطيطهم للقيام بأعمال تخريبية في مطار هيثرو.

وقالت الشرطة إن المشتبه بهما من النشطاء البيئيين وكانا يخططان لاستخدام طائرات مسيرة لتعطيل حركة الملاحة بالمطار.

وأكدت الشرطة عن حركة الملاحة بمطار هيثرو تسير كالمعتاد دون تعطيل.

هذا وكانت قد حذرت الشرطة البريطانية، الأربعاء الماضي، مجموعة نشطاء"هيثرو بوز" المعنية بالتغير المناخي من أنهم قد يواجهون تهما جنائية إذا مضوا قدماً في خطة لاستخدام الطائرات المسيرة اليوم الجمعة، لتعطيل الرحلات الجوية، في مطار هيثرو بلندن.

وقال لورانس تايلور نائب مساعد مفوض شرطة العاصمة لندن، في بيان، إن المجموعة "تعتزم إطلاق طائرات مسيرة بالقرب من مطار هيثرو بصورة غير قانونية صباح يوم الجمعة القادم؛ بهدف التسبب في اضطراب كبير في الرحلات الجوية المخطط لها".

ووصف تايلور، ذلك أنه "استهداف متعمد، وإجرامي لجزء أساسي من البنية التحتية الوطنية في المملكة المتحدة التي يعتمد عليها الآلاف من الناس كل يوم، ولن يتم التساهل معه".

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للأندية الأبطال
الإسماعيلي
-
x
18:00
-
أهلي بنغازي
الدوري الإسباني
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري السعودي
التعاون
-
x
17:50
-
العدالة
ضمك
-
x
17:50
-
الاتحاد
النصر
-
x
19:35
-
الشباب
الدوري الفرنسي
أميان
-
x
20:45
-
ليون